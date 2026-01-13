Domenico Tedesco’dan Fenerbahçe ve Gelecek Planları Açıklaması

Domenico Tedesco, kariyeri ve Fenerbahçe üzerindeki düşüncelerini İtalyan basınıyla paylaştı. Tedesco, La Gazetta della Sport’a verdiği röportajda transfer konusuna değindi.

GUENDOUZI DOĞRU İSİM

Fenerbahçe’ye devre arasında Lazio’dan katılan Matte Guendouzi hakkında Tedesco, “Bence doğru adam o. Gözlerinde çok keskin bir ifade gördüm. Antrenman seviyesi ve taktikler hakkında sorular sordu. Bunu neredeyse hiç kimse yapmaz.” şeklinde ifadeler kullandı.

EN SEVDİĞİ STADYUM VE OYUNCU

İtalya Serie A’da en sevdiği stadyum ve oyuncuyla ilgili bir soruya Tedesco, “Marassi (Genoa) muhteşem. Sonra San Siro, Juventus Stadyumu ve Bergamo’daki stadyum. Oyuncu içinse Bastoni. Benim için toplu ve topsuz oyunda en iyisi.” yanıtını verdi.

Kariyeriyle ilgili düşüncelerini paylaşan Tedesco, “Şu anda Fenerbahçe’de harika işler yapıyorum ama gelecekte İtalya’da teknik direktörlük yapacağımdan eminim. Birçok insan bana ‘Domenico, ne yapacaksın?’ diye soruyor ama ‘Quelli che il calcio…’yu izlediğimden beri İtalyan futbolu içimde.” sözlerini sarf etti.