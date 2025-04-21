Domuz Derisi Bulunduğu Tespit Edildi!

TİCARET BAKANLIĞI, SPOR GİYİM MARKALARINA CEZA KESTİ

Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu, spor giyim markaları New Balance, Vans ve Camper’ın bazı ayakkabı modellerinde domuz derisi tespit etti. Bu ayakkabıların bileşenlerinde yapılan eksik bilgilendirme nedeniyle markalara cezalar uygulandı. Türkiye’de satışa sunulan bu ürünlerin içeriğinde “37% Pigskin” ifadesine yer verildiği belirlendi, bu doğrultuda domuz derisi bulunan ürünlerin bileşenleriyle ilgili yeterli bilgi verilmediği anlaşıldı.

NEW BALANCE’E EKSİK BİLGİLENDİRME UYGULAMASI

İnceleme sırasında New Balance’ın Türkiye’deki internet satış platformunda “W990GL6”, “M2002RST”, “U9060BLK” ve “U991LG2” kodlu ayakkabıların açıklamalarında sadece “süet”, “file” ya da “sentetik” gibi genel terimler kullanıldığı görüldü. Ancak, aynı ürünlerin yurtdışı uzantılı web sitesinde “pigskin/mesh” yani “domuz derisi” gibi spesifik bilgilere yer verildiği dikkat çekti.

NEW BALANCE’A BÜYÜK CEZA

Yapılan incelemeler sonucunda “Reklamı yapılan bir malın içeriğinde, toplumun genel dini hassasiyetlerine aykırı bir bileşenin doğrudan veya dolaylı olarak kullanımının belirtilmesi gerektiği”ne uyulmadığı için New Balance markasına 1 milyon 730 bin lira para cezası kesildi. Ayrıca, markanın yanıltıcı reklamlarının durdurulmasına karar verildi.

VANS’A DA CEZA VERİLDİ

Spor giyim ve ayakkabı markası Vans’a da benzer gerekçelerle 863 bin 580 TL idari para cezası ve anılan reklamlarının durdurulması yaptırımları uygulandı.