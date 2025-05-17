Donald Trump: Filistinlilere Yardım Gerekiyor

ABD BAŞKANI TRUMP’TAN GAZZE AÇIKLAMALARI

Orta Doğu turunun ardından uçakta gazetecilere açıklamalarda bulunan ABD Başkanı Donald Trump, Gazze Şeridi’ndeki duruma ABD’nin yardımcı olması gerektiğini vurguladı. Trump, “Önümüzdeki ay boyunca çok iyi şeylerin olacağını düşünüyorum ve göreceğiz. Filistinlilere de yardım etmemiz gerekiyor. Gazze’de birçok insan açlıktan ölüyor” diye konuştu.

HER İKİ TARAFI DA DÜŞÜNMELİYİZ

İsrail’in Gazze Şeridi’ndeki saldırıları genişletme planlarıyla ilgili bir soru üzerine Trump, “Her iki tarafı da göz önünde bulundurmalıyız. Biz iyi bir iş çıkaracağız” sözlerini dile getirdi.