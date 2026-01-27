Dondurucu Kar Fırtınası ABD’ye 115 Milyar Dolarlık Fatura Çıkarıyor

Dondurucu Kar Fırtınası Tarihe Geçti

Dünya çapında hava tahmin hizmetleri sunan AccuWeather, ABD’de “tarihi” olarak nitelendirilen dondurucu kar fırtınasına ilişkin önemli bilgiler paylaştı. Açıklamada, ülke genelindeki 200 milyondan fazla kişinin bu olumsuz hava koşullarından etkilendiği vurgulanırken, bazı havaalanlarının kapatıldığı ve binlerce uçuşun ya iptal edildiği ya da ertelendiği belirtildi.

DONDURUCU SOĞUKLAR SÜRECEK

Kar fırtınası sona erse bile dondurucu soğukların devam edeceği ifade edildi. Ayrıca, iletim hatlarındaki buz birikimi sebebiyle 1 milyondan fazla elektrik abonesinin elektriksiz kaldığı kaydedildi. Milyonlarca insana yönelik ısınma faturalarının normalin yüzde 20 ila 35 oranında artabileceği aktarıldı. New York, Philadelphia, Pittsburgh ve Baltimore şehirlerinde ısınma talebinin, ocak sonundan şubat sonuna kadar 20 yıllık tarihsel ortalamanın çok üzerinde olması beklendiği bildirildi.

EKONOMİK KAYIPLAR ÖNGÖRÜLÜYOR

AccuWeather uzmanları, ülke genelinde iki düzineden fazla eyaletin etkilendiği kar fırtınasının toplam hasar ve ekonomik kayıplarının tahminlere göre 105 ila 115 milyar dolar arasında olacağını belirtiyor. Fırtınanın neden olduğu uçuş iptalleri, iş yeri kapanmaları ve tedarik zinciri aksamaları gibi sorunlar üzerinde durulurken, dondurucu kar fırtınasının Los Angeles bölgesindeki orman yangınlarından bu yana en maliyetli hava olayı olabileceği vurgulandı.

