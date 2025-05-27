TUTUKLAMA VE ADLİ KONTROL KARARLARI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik dördüncü dalga operasyonda 25 kişi tutuklandı, 21 kişi hakkında adli kontrol kararı verildi. KİPTAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kurt, İSTAÇ Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Gökmen Togay, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Özel Kalem Müdürü Kadriye Kasapoğlu ve Koruma Müdürü Mustafa Akın, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Arif Gürkan Alpay gibi önemli isimler tutuklananlar arasında yer aldı. Ayrıca, 1915 Çanakkale Köprüsü ve Avrasya Tüneli gibi projelere imza atan Yapı Merkezi’nin Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Başar Arıoğlu ile yönetim kurulu üyeleri Erdem Arıoğlu ve Sami Özge Arıoğlu, tutuklanarak gözaltına alınan isimler arasındadır.

GÖZALTILARDAN TUTUKLAMALARA

Operasyonlar, 19 Mart’ta Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasıyla başlamış ve zamanla yeni isimler eklenmiştir. En son perşembe sabahı 49 kişi için gözaltı kararı çıkmıştır. Soruşturma çerçevesinde ile Çağlayan’daki İstanbul Adliyesine getirilen 46 kişi, savcılıkta ifade vermiştir. Savcılık, burada yapılan işlemlerin ardından 36 kişinin tutuklanmasını talep etmiş, 10 kişi için adli kontrol önerilmiştir.

AÇIKLAMALAR VE TUTUKLAMA SONUCU

Sulh Ceza Hakimliği, gece yarısından sonraki işlemlerinin ardından, tutuklama verilen 25 kişi ve adli kontrol kararı verilen 21 kişi hakkında gerekli kararları vermiştir. Tutuklananlar arasında KİPTAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kurt, İmamoğlu’nun Özel Kalem Müdürü Kadriye Kasapoğlu, Koruma Müdürü Mustafa Akın, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Arif Gürkan Alpay, İSTAÇ Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Gökmen Togay ve İBB’nin çeşitli departmanlarından yöneticiler de bulunmaktadır. Ayrıca, tutuklanan diğer isimler arasında Murat Bıyık, Seza Büyükçulha, Sarp Yalçınkaya gibi kişiler de bulunmaktadır.