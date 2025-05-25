Dört Yaşındaki Çocuk Açlıktan Öldü!

İsrail’in uyguladığı sıkı abluka nedeniyle Gazze’de yetersiz beslenme sorunu yaşayan dört yaşındaki Muhammed Mustafa Yasin, hayatını kaybetti. Gazze’deki Sivil Savunma Müdürlüğü Sözcüsü Mahmud Basal, Yasin’in cenazesi başında basına yaptığı açıklamada, “Bu, İsrail’in uyguladığı açlık politikası sonucu ölen çocuklardan biri. Gazze kenti sakinlerinden olan Yasin, aç bırakılarak öldürüldü.” şeklinde konuştu.

ULUSLARARASI TOPLUMA ÇAĞRI

Basal, Yasin’in Gazze’de açlıktan ölen ilk çocuk olmadığını belirtti ve Gazze’ye gıda ile içecek girmediği sürece pek çok çocuğun aynı kaderi paylaşacağını uyardı. “Bu çocuğun yaşaması, büyümesi ve mutlu olması gerekiyordu ama İsrail onu bundan mahrum bıraktı. Bu nedenle, uluslararası toplum ve kuruluşlar ile içinde zerre kadar insanlık kalmış olanların, bu işkenceye son vermek için harekete geçmesi gerekiyor.” diyen Basal, harekete geçilmediği takdirde daha fazla “Yasin”lerin öleceği vurgusunu yaptı.

80 GÜNDE 326 FİLİSTİNLİ HAYATINI KAYBETTİ

Öte yandan Gazze’deki Filistin Hükümeti, İsrail’in uyguladığı sistematik aç bırakma politikası nedeniyle son 80 günde 326 Filistinlinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Ofis, 80 günlük kuşatma sürecinde, 58 kişinin yetersiz beslenmeden, 242 kişinin gıda ve ilaç eksikliğinden, 26 böbrek hastasının ise sağlık hizmeti yetersizliğinden dolayı öldüğünü ve 300’den fazla düşük vakasının da kaydedildiğini bildirdi.