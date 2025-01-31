Döviz Fiyatları: Dolar Ve Euro Kurları

DOLAR VE EURO FİYATLARI MERAK EDİLİYOR

Yatırımcılar, haftanın son gününde “son günlerde hareketli günler yaşayan dolar 31 Ocak 2025 Cuma günü ne kadar oldu? Euro kaç TL oldu?” gibi sorulara yanıt arıyor. Güncel dolar ve euro fiyatlarına haberimizin devamından ulaşabilirsiniz. Dolar/TL kuru alış fiyatı 35,8599 liradan, satışı ise 35,8607 liradan işlem görüyor. Euro’nun TL kuru alış fiyatı 37,2291 liradan, satış fiyatı ise 37,2401 TL olarak gerçekleşiyor.

DOLAR ENDEKSİ YÜKSELİYOR

Dolar endeksi, yüzde 0,3’lük bir artışla 108,1 seviyesine çıkıyor. ABD Başkanı Donald Trump’ın Kanada ve Meksika’ya yönelik ek gümrük vergileri uygulayacağına dair açıklamaları, piyasalarda dalgalı bir görünüm yaratıyor. Küresel ölçekte enflasyonla mücadele devam ederken, resesyon endişeleri de hala gündemdeki yerini koruyor. Bu belirsizlik ortamında Trump’ın, ABD’nin ticaret partnerlerine yönelik bu tür sert politikaları açık bir dille ifade etmesi, piyasalardaki yönelim üzerinde belirleyici bir rol oynuyor. Trump’ın tarifelerinin, küresel ticareti etkileyebileceği yönündeki endişeler hâlâ gündemde.

Bu durum, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) enflasyonla mücadelede sağladığı mevcut kazanımlar üzerinde risk yaratıyor. Analistler, veri odaklı kararlar alacağını ifade eden Fed yönetimi ile Trump’ın ticaret politikaları arasında oluşabilecek uyuşmazlıkların, piyasa fiyatlamalarını daha karmaşık hale getirebileceğini belirtiyor. Türkiye tarafında ise dikkatler, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings’in beklenen değerlendirmesine çevrildi. Fitch, geçtiğimiz Eylül ayında Türkiye’nin kredi notunu “B+”dan “BB-“ye yükseltmiş, not görünümünü “durağan” olarak güncellemişti.

GÜNDEMDEKİ VERİLER

Bugün yurt içinde dış ticaret dengesi ile aylık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ABD’de kişisel tüketim harcamaları ve Almanya’da enflasyon verileri öne çıkan gündem maddeleri arasında bulunuyor. Teknik açıdan analistler, dolar endeksinde 108,5 seviyesinin direnç, 107,5 seviyesinin ise destek olarak takip edileceğini belirtiyor.