Döviz Kurları Güne Nasıl Başladı?

KUR DEĞERLERİ GÜNCELLENDİ

İstanbul’da dolar 39,2870 lira seviyesinden alınırken, satış fiyatı 39,2890 lira olarak belirlenmiş durumda. Euro’nun alım fiyatı 44,8600 lira iken, satış fiyatı ise 44,8620 lira olarak kaydediliyor. Cuma günü doların satış fiyatı 39,1310 lira, euro’nun satış fiyatı ise 44,9010 lira düzeyindeydi. Spot altın, ons başına 3.317,21 dolardan işlem görüyor. Bankalar arası ABD Doları/TL kuru üzerinden hesaplanan gram altın fiyatı ise 4.190,47 lira seviyesindedir.

KÜRESEL PİYASALARDA İYİMSERLİK

Küresel piyasalarda, ABD ile Çin arasındaki ticaret görüşmelerinde elde edilen ilerlemelere dair iyimserlik, piyasalar üzerinde olumlu bir etki yaratıyor. Dünyanın en büyük iki ekonomisi arasında süregelen tarife restleşmeleri ve ticari gerginliklerin kalıcı olarak çözüme kavuşturulması amacıyla tarafların Londra’da yaptığı ticaret görüşmeleri yatırımcıların dikkatini çekiyor. Analistler, bu konudaki haber akışının piyasaların yönünü belirleyeceğini belirtiyor. Görüşmelerde, nadir toprak elementleri ihracatı ve bazı stratejik teknolojiler üzerinde kısıtlamaların ele alınmasının beklendiği ifade ediliyor.

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, görüşmeleri “güzel” bir şekilde değerlendirdiğini belirtirken, Ticaret Bakanı Howard Lutnick toplantıyı “verimli” olarak nitelendiriyor. ABD Başkanı Donald Trump da ticaret görüşmeleri hakkındaki açıklamalarını dikkatle izliyor. Trump, Londra’daki ticaret görüşmelerinden olumlu haberler aldığını vurgularken, Çin ile çok iyi bir ilişki yürüttüklerini kaydetti. Ayrıca, ABD’li şirketlerin Çin’e açılmasını istediklerini aktardı. Çin’e yönelik ihracat kontrollerinin kaldırılıp kaldırılmayacağı ile ilgili soruya ise, “Göreceğiz” yanıtını verdi. Analistler, gelen olumlu haberlerin piyasalardaki risk iştahını artırdığını belirtiyor.