Döviz Kurları Yükseliyor, Emtia Fırtınası

ORTADOĞU’DAKİ TANSİYONUN PİYASALARA ETKİSİ

Ortadoğu’daki artan gerginlik, piyasalara ciddi bir etki yapıyor. İran’ın Amerikan üslerine yönelik hedef alma tehdidi ve ABD’nin bölgedeki büyükelçilik ve askeri üslerdeki personeli tahliye etme kararı, enerji ve emtia alanlarında önemli hareketlilik yarattı.

PETROL FİYATLARINDAKİ YÜKSELİŞ

Brent ham petrolünün varil fiyatı, Çarşamba günü 2,90 dolarlık bir artışla 69,77 dolara çıkarak Nisan ayından bu yana en yüksek seviyesini gördü. ABD Batı Teksas (WTI) ham petrolü ise yüzde 4,88’lik bir artışla 68,15 dolara ulaştı. Uzmanlar, bu artışın İran’dan gelecek arzda olası bir sıkıntı korkusuyla tetiklendiğini belirtiyor.

ALTIN FİYATLARINDAKİ ARTIK

Gerginlikler, yatırımcıları güvenli liman olan altına yönlendirdi ve altın fiyatları hızlı bir şekilde yükseldi. Ons altın 3.377 dolara ulaşarak tarihi zirveye yaklaştı. Türkiye’de gram altın 4.251,19 TL’ye, çeyrek altın ise 7.013 TL’ye kadar yükseldi. Cumhuriyet altını 27.919 TL, gremse altın ise 69.123 TL gibi rekor seviyelere çıktı. Uzmanlar, gerilimin tırmanması durumunda altın fiyatlarının yeni rekorlara ulaşabileceğini ifade ediyor. Yurt içinde döviz kurlarında da hareketlilik gözlemleniyor. Dolar/TL kuru, yeni güne 39,20 TL civarında başladı. Analistler, jeopolitik belirsizliklerin derinleşmesi durumunda döviz kurunda yeni artışlar yaşanabileceğini aktarıyor.

PİYASALARDA SAVAŞENDİSİ ALGIYOR

ABD Başkanı’nın İran ile nükleer anlaşma hakkında “çok daha az eminim” ifadesi, silahlı bir çatışmanın mümkün olduğu yorumlarına neden oldu. İran Savunma Bakanı’nın “ABD üsleri menzilimizde” açıklaması, tehdit algısını daha da artırdı. İngiltere’nin UKMTO servisi, askeri faaliyetlerin artabileceği konusunda uyarılarda bulundu. Diplomatik kaynaklar, ABD ve Avrupa ülkelerinin İran’a yönelik yeni yaptırımlar üzerinde düşündüğünü doğruladı.

EKONOMİSTLERDEN BEKLENTİLER

Price Futures Group’tan Phil Flynn, “Piyasa bu kadar büyük bir riske hazırlıksız yakalandı” değerlendirmesini yaptı. Capital Economics’ten Hamad Hussain ise, enerji fiyatlarındaki artışın OPEC+ ülkelerindeki talep dengesinin yanı sıra daha uzun vadeli dalgalanmalara yol açabileceğini belirtiyor.