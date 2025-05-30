Döviz Piyasaları Hızla Değişiyor! Gözler TÜİK Rakamlarında

DOLAR KURUNDA YÜKSELİŞ DEVAM EDİYOR

Dolar kuru haftaya 38,93 TL seviyesinden başlamıştı. Haftanın sonuna gelindiğinde ise 39,22 TL seviyesine geldi. Bu durumda haftalık bazda yüzde 0,75’lik bir artış yaşanmış oldu. Euro ise haftanın son gününde 44,56 TL’den işlem görüyor.

KÜRESEL EKONOMİDE DALGALANMALAR

Dolar, sadece TL karşısında değil, aynı zamanda küresel para birimlerine karşı da güçleniyor. ABD ekonomisine dair kaygılar azaldı. Açıklanan Nvidia bilançosu ve Trump yönetiminin AB başta olmak üzere diğer ülkelerle tarifeler üzerine anlaşmalara gitmesi, ABD ekonomisine yönelik endişeleri biraz hafifletti. Dolar Endeksi hafta başından bu yana 98 seviyesinden 100,800’e kadar yükseldi, ancak bugün yeniden 100’ün altına gerileyerek dalgalı seyrine devam ediyor. Geçtiğimiz gün mahkemenin iptal ettiği tarifeler, Temyiz Mahkemesi’nden geri döndü. Tarifelerin yürürlükte kalmaya devam etmesi, Asya borsalarında düşüş yaşanmasına ve ABD vadeli kontratlarının ekside işlem görmesine neden oldu.

Bugün, Türkiye’nin 2025 yılı 1. çeyrek büyüme rakamları açıklanacak. AA Finans’ın düzenlediği ankete katılan ekonomistler, Gayrisafi Yurt İçi Hasılada (GSYH) yılın 1. çeyreğinde yıllık bazda yüzde 2,17 artış bekliyor.

TCMB REZERVLERİNDE ARTIŞ

Dolar/TL kurunun stabil seyri ve döviz mevduatlarındaki azalma eğilimi, TCMB’nin rezervlerini güçlendiriyor. TCMB rezervleri, 23 Mayıs ile biten haftada 7,4 milyar dolar artarak 153 milyar 110 milyon dolara ulaştı. Yabancı para mevduatları da bir aylık aranın ardından yeniden artış gösterdi. Ancak bu yükselişin kalıcı olup olmayacağı önümüzdeki haftalarda netlik kazanacak.

GOLDMAN SACHS’TAN DEĞERLENDİRME

Goldman Sachs, TCMB’nin rezerv kaybının abartıldığını ve dolarizasyonun yabancı çıkışından kaynaklandığını belirtti. Raporda, TCMB’nin rezervlerinin 2023’e göre daha sağlıklı konumda olduğu ifade edilerek, “Mart ayından bu yana yaşanan rezerv kaybı, neredeyse tamamen yabancı çıkışından kaynaklanıyor.” şeklindeki açıklamalara yer verildi.