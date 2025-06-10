Döviz ve piyasalar nasıl başladı?

İstanbul’da döviz fiyatları

DÖVİZ KURLARI VE FİYATLARI

İstanbul’da dolar 39,2870 liradan alınırken, 39,2890 liradan satılıyor. Euro ise 44,8600 liradan alınmakta ve satış fiyatı 44,8620 lira olarak belirlenmiş durumda. Geçtiğimiz Cuma günü dolar 39,1310 lira, euro 44,9010 lira seviyelerindeydi. Spot altın ons başına 3.317,21 dolardan işlem görmeye devam ediyor. Bankalar arası ABD Doları/TL kuru üzerinden hesaplanan gram altın fiyatı ise 4.190,47 lira seviyesine ulaşmış durumda.

KÜRESEL PİYASALARDA İYİMSERLİK

Küresel piyasalarda, ABD ile Çin arasındaki ticaret görüşmelerinde sağlanan ilerlemelere yönelik iyimser bir hava hakim. Dünyanın en büyük iki ekonomisi arasında yaşanan gerginliklerin kalıcı çözüme kavuşması amacıyla tarafların Londra’da düzenlediği ticaret görüşmeleri yatırımcıların ilgisini çekiyor. Analistler, bu konudaki haber akışlarının piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağına dikkat çekiyor. Görüşmelerde, nadir toprak elementleri ihracatı ve bazı stratejik teknolojilere dair kısıtlamaların masaya yatırılması bekleniyor.

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, görüşmenin oldukça “güzel” geçtiğini ifade etti. Ticaret Bakanı Howard Lutnick ise toplantının “verimli” olduğunu belirtti. ABD Başkanı Donald Trump, ticaret görüşmelerine dair olumlu gelişmeleri takip ederken, Çinli yetkililer ile yapılan görüşmelerden iyi haberler aldıklarını belirtti. Trump, Çin ile ilişkilerin iyi gittiğini aktararak, ABD’li şirketlerin Çin pazarına açılma amacını vurguladı. Çin’e yönelik ihracat kontrollerinin kaldırılıp kaldırılmayacağı sorusuna ise “Göreceğiz” yanıtını verdi. Analistler, gelen olumlu haberlerin piyasalardaki risk iştahını artırdığına dair değerlendirmelerde bulunuyor.