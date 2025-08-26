Döviz Yatırımcıları Ruble Ve Yuan’a Dikkat!

ABD’DE TARİHİ GÖREVDE ALMA OLAYI

ABD Başkanı Donald Trump, Fed Yönetim Kurulu Üyesi Lisa Cook’u “ipotek sözleşmelerinde yanlış beyan” gerekçesiyle görevden aldı. Bu durum, Fed’in 111 yıllık tarihindeki ilk görevden alma olayı olarak kayıtlara geçti. Cook, görevden alınmaya itiraz ederek “Görevime devam edeceğim” şeklinde bir açıklama yaptı. Alınan bu karar sonrasında piyasalarda dalgalanmalar yaşandı. Dolar endeksi gerilerken, altın fiyatları iki haftanın en yüksek seviyesine ulaştı. Gram altın 4.454 TL’ye yükseldi ve ons altın 3.374 dolardan işlem gördü.

ALTIN FİYATLARINDAKİ YÜKSELİŞ

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, Sabah’a yaptığı değerlendirmede “Altın fiyatlarındaki yükseliş her yıl olduğu gibi yoluna devam edecek” diyerek şu şekilde devam etti: “Elinde altın bulunduran yatırımcı eğer nakde ihtiyacı yoksa bence beklemeye devam etmesi lazım.” Ekim ve Kasım ayları için piyasa analizinde, “döviz bir yatırım aracı değildir” ifadesini kullandı ve önemli beklentilerini paylaştı. Memiş, “Dövizi bir yatırım aracı gören ve döviz biriktiren yatırımcısına diyorum ki, uzun vadede dolar ve euronun yerini Yuan ve Ruble alacak” düşüncesini ifade etti.

KASIM’DA FİYATLAMALAR OLACAK

Jeopolitik ve iç siyaset gelişmelerini değerlendiren Memiş, “Kasım ayında bir fiyatlama içine girilecek” şeklinde konuşarak, finansal piyasalarda bir dip arayışı olacağını öngördü. Bu kırılımın Kasım ayında gerçekleşeceğini belirtti.

BİTCOİN HEDEFLERİ

Memiş, Bitcoin ile ilgili yatırımcılara uyarılarda bulunarak, “Sistem o kadar kontrollü bir şekilde kuruldu ki hiç kimseyi zengin etmeyecek. Sistemin verdiği kadar yatırımcılar alacak. İstediğin kadar uyanık ol, teknik ve mantık çalışmıyor burada. Dolayısıyla bu yıl sistemin vereceği miktar 140 bin dolar” dedi.

2025 YILI İÇİN ÖNGÖRÜLER

Piyasa öngörülerini 1 Ocak’ta açıkladığını belirten Memiş, 2025’in henüz bitmediğine vurgu yaparak şu ifadeleri kullandı: “Borsa’da 11.800-12.000 puan seviyesi ideal şu anda. Yani faiz noktasında 128 bin civarında bir beklentim var. Dolar tarafında 45 lira, Euro-TL kurunda 55 lira, Euro-Dolar paritesinde 1,20 seviyesi, gram altında 4 bin 500 lira seviyesi, ons altında 3 bin 500 dolar seviyesi, gümüşün gram fiyatında 55 lira, (gümüş) ons tarafında 45 dolar seviyesi, Bitcoin’de ise 120 bin dolar, devamında 140 bin dolar seviyesiyle alakalı köşe yazılarımda tarihe bir not olarak geçmiştim.”