Döviz Yatırımı Yerini Ruble Ve Yuan Alacak

ABD BAŞKANI TRUMP’IN GÖREVDEN ALMASI

ABD Başkanı Donald Trump, Fed Yönetim Kurulu Üyesi Lisa Cook’u “ipotek sözleşmelerinde yanlış beyan” gerekçesiyle görevden aldı. Bu durum, Fed’in 111 yıllık tarihinde bir ilke imza atmasıyla sonuçlandı. Cook, görevden alınmaya itiraz ederek “Görevime devam edeceğim” şeklinde bir açıklama yaptı. Söz konusu gelişmenin ardından piyasalarda dalgalanmalar meydana geldi. Dolar endeksi düşerken, altın fiyatları ise iki haftanın zirvesine ulaşmış durumda. Gram altın 4.454 TL seviyesine yükselirken, ons altın 3.374 dolardan alıcı buluyor. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, Sabah gazetesine verdiği demeçte, “Altın fiyatlarındaki yükseliş her yıl olduğu gibi yoluna devam edecek” şeklinde değerlendirmelerde bulundu.

DÖVİZ PİYASALARINA YAKLAŞIM

Memiş, elinde altın bulunduran yatırımcıların nakde ihtiyaçları yoksa beklemeleri gerektiğini ifade etti. Ekim ve Kasım aylarını işaret eden Memiş, “döviz bir yatırım aracı değildir” diyerek piyasa analizi yaptı. Döviz birikimi yapan yatırımcılar için “uzun vadede dolar ve euronun yerini Yuan ve Ruble alacak” dedi. Bu durumun getiri açısından Ruble ve Yuan’ın daha iyi bir potansiyele sahip olacağını belirtti. Ayrıca, jeopolitik ve iç siyaset gelişmelerini değerlendiren Memiş, “Kasım ayında bir fiyatlama içine girilecek” açıklamasında bulundu. Finansal piyasalarda bir dip arayışı olacağı öngörüsüyle, bu kırılımın Kasım ayında gerçekleşeceğini ifade etti.

BİTCOİN VE GELECEK ÖNGÖRÜLERİ

Bitcoin konusunda yatırımcılara tavsiyeler veren Memiş, “Sistem o kadar kontrollü bir şekilde kuruldu ki hiç kimseyi zengin etmeyecek” diyerek, yatırımcıların sistemin sunduğu kadar alacaklarını vurguladı. Bu yıl Bitcoin’in ulaşabileceği seviye olarak 140 bin doları işaret etti. 2025 yılı öngörülerine de değinen Memiş, piyasa beklentilerini 1 Ocak tarihinde açıkladığını hatırlatarak, “Borsa’da 11.800-12.000 puan seviyesi ideal şu anda” diye belirtti. Doların 45 lira, Euro-TL kurunun 55 lira, Euro-Dolar paritesinin 1,20, gram altının 4 bin 500 lira, ons altının 3 bin 500 dolar, gümüşün gram fiyatının 55 lira, ons gümüş fiyatının 45 dolar ve Bitcoin için 120 bin dolar, ardından 140 bin dolarlık seviyeleri ile ilgili daha önce köşe yazılarında notlar aldığını belirtti.