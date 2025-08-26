Dövizde Trump Etkisi Sürüyor! Bitcoin 140 Bin Dolar

TRUMP’IN GÖREVDEN ALMA KARARI

ABD Başkanı Donald Trump, Fed Yönetim Kurulu Üyesi Lisa Cook’u “ipotek sözleşmelerinde yanlış beyan” gerekçesiyle görevden aldı. Bu karar, Fed’in 111 yıllık tarihinde bir ilke imza atmış oldu. Cook ise görevden alınmaya karşı çıkarak, “Görevime devam edeceğim” şeklindeki açıklamasıyla bunu ifade etti. Kararın ardından piyasalarda dalgalanma meydana geldi. Dolar endeksi düşerken, altın fiyatları iki haftanın zirvesine ulaştı. Gram altın 4.454 TL seviyesine çıkarken, ons altın 3.374 dolardan işlem görüyor.

ALTIN FİYATLARI İLE İLGİLİ GÖRÜŞLER

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, Sabah’a yaptığı değerlendirmede “Altın fiyatlarındaki yükseliş her yıl olduğu gibi yoluna devam edecek” diyerek şunları söyledi: “Elinde altın bulunduran yatırımcı eğer nakde ihtiyacı yoksa bence beklemeye devam etmesi lazım.” Ayrıca, Ekim ve Kasım aylarına işaret ederek “döviz bir yatırım aracı değildir” ifadesini kullandı ve piyasa analizinde şu beklentilerini paylaştı: “Dövizi bir yatırım aracı gören ve döviz biriktiren yatırımcısına diyorum ki ‘uzun vadede dolar ve euronun yerini Yuan ve Ruble alacak’ ve dolayısıyla getiri anlamında bence önü daha açık Ruble ve Yuan’ın.”

GELECEK FİYATLANMALARI ÜZERİNE ÖNGÖRÜLER

Jeopolitik ve iç siyaset gelişmelerini değerlendiren Memiş “Kasım ayında bir fiyatlama içine girilecek” ifadesinde bulundu. Finansal piyasalarda bir dip arayışı olacağını öngören Memiş, “Bu kırılım Kasım ayında olacak” dedi.

BITCOIN İLE İLGİLİ UYARILARI

Bitcoin konusunda da yatırımcılara önerilerde bulunan Memiş, “Sistem o kadar kontrollü bir şekilde kuruldu ki hiç kimseyi zengin etmeyecek. Sistemin verdiği kadar yatırımcılar alacak. İstediğin kadar uyanık ol, teknik ve mantık çalışmıyor burada. Dolayısıyla bu yıl sistemin vereceği miktar 140 bin dolar” şeklinde konuştu.

2025 YILI ÖNGÖRÜLERİ

Piyasa öngörülerini 1 Ocak’ta açıkladığını hatırlatan Memiş, 2025’in henüz bitmediğine dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı: “Borsa’da 11.800-12.000 puan seviyesi ideal şu anda. Yani faiz noktasında 128 bin civarında bir beklentim var. Dolar tarafında 45 lira, Euro-TL kurunda 55 lira, Euro-Dolar paritesinde 1,20 seviyesi, gram altında 4 bin 500 lira, ons altında 3 bin 500 dolar, gümüşün gram fiyatında 55, (gümüş) ons tarafında 45 dolar, Bitcoin’de ise ilk aşamada 120 bin dolar, devamında 140 bin dolar seviyeleriyle alakalı köşe yazılarımda tarihe bir not olarak geçmiştim.”