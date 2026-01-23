Drift Yapan Sürücüye 58 Bin 217 Lira Cezası

drift-yapan-surucuye-58-bin-217-lira-cezasi

Olay, merkez Sarıçam ilçesindeki İlim Yolu Bulvarı’nda gerçekleşti.

DİREKSİYONDAKİ TEHLİKE

Edinilen bilgilere göre, 35 YM 145 plakalı BMW marka otomobil, drift yaparak yolda ilerledi. Bu esnada bir motosiklet sürücüsü, hemen arkasında drift yapan aracın çarpışması tehlikesinden son anda kurtuldu. O anlar, başka bir motosikletlinin kask kamerasına kaydedildi.

POLİS HAREKETE GEÇTİ

Görüntülerin meydana çıkmasının ardından emniyet güçleri, duruma müdahale etti. Adana Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, otomobil sürücüsüne toplam 58 bin 217 lira idari para cezası keserken, sürücünün ehliyetine de 2 ay süreyle el konuldu.

