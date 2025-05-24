Dsö: Gazze’deki Saldırılar Sağlık Sistemini Çökertti

İSRAİL’E AİT SALDIRILAR VE SONRASI

İsrail, 7 Ekim 2023 tarihinden itibaren Gazze’ye yönelik devam eden saldırılar gerçekleştiriyor. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), bu saldırıların, İsrail’in ablukası altındaki Gazze’deki sağlık sistemini çökerttiğini duyurdu. Sosyal medya paylaşımlarında “Gazze’deki yoğun askeri saldırılar sağlık sistemini çökmeye itiyor.” ifadelerini kullanan DSÖ, Gazze Şeridi’ndeki hastanelerin en az yüzde 94’ünün hasarlı veya tamamen yok edildiğini bildirdi.

SALDIRILAR NEDENİYLE HASTANELERİN DURUMU

Paylaşımda, Gazze’deki 36 hastaneden yalnızca 19’unun kısmen işlevsel durumda olduğu belirtiliyor. DSÖ, “Hastaneler asla hedef alınmamalı” vurgusuyla bir açıklama yaptı. Saldırılar, tahliye emirleri ve artan düşmanlıklar sebebiyle son bir hafta içinde 4 büyük hastanenin kapanmasına neden oldu. Gazze’nin kuzey kısmının neredeyse tüm sağlık hizmetlerinden mahrum kaldığı, güneydeki birkaç hastanenin ise aşırı yoğunluğundan dolayı kapanma tehlikesiyle karşı karşıya olduğu ifade ediliyor.