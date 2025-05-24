Dsö: Gazze Sağlık İhtiyaçları Endişe Verici

DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ’NÜN GÖRÜŞMELERİ

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, X sosyal medya platformu üzerinden paylaşım yaptı. Ghebreyesus, Cenevre’de düzenlenen Dünya Sağlık Asamblesi’nin 78. toplantısı kapsamında Filistin Sağlık Bakanı Abu Ramadan ile bir araya geldiğini duyurdu.

GAZZE’DEKİ SAĞLIK DURUMU ÜZERİNE GÖRÜŞMELER

Ghebreyesus, “İşgal altındaki Filistin topraklarındaki kritik sağlık durumu ve özellikle Gazze’deki endişe verici sağlık ihtiyaçları hakkında Sağlık Bakanı Ramadan ile görüştük.” şeklinde açıklama yaptı. Ayrıca, DSÖ ekiplerinin sahada kalmaya devam ettiğini ve sağlık çalışanlarına hayat kurtarma konularında destek verdiklerini vurguladı. Görüşme sırasında, devam eden DSÖ reformlarını ve sürdürülebilir finansman çalışmalarını da ele aldıklarını belirtti.