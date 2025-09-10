Dua Lipa, iPhone 17 Pro’yu Tercih Etti

Apple’ın iPhone 17 Serisi Beklentileri Artıyor

YENİ MODELLERİN TANITIMI

Dünyanın en çok tercih edilen markalarından biri olan Apple, iPhone 17 serisini merakla tanıttı. ABD merkezli teknoloji devi, iPhone 17 Pro, iPhone 17 Air ve iPhone 17 Pro Max gibi dört farklı modeli ile dikkat çekti. Türkiye’de iPhone 17 için ön siparişleri 12 Eylül’de açacak ve cihazlar 19 Eylül’den itibaren satışa sunulacak.

DUA LIPA’NIN PAYLAŞIMI

Dünyaca ünlü sanatçı Dua Lipa, Apple’ın iPhone 17 Pro Orange modeli ile yaptığı paylaşım sayesinde sosyal medyada büyük ilgi topladı. Her yaptığı paylaşımda olay olan Dua Lipa, bu kez de takipçilerinin beğenisini kazandı. Yazılan yorumlar ise oldukça yoğun oldu.

IPHONE 17 TÜRKİYE FİYATLARI

Apple’ın 12 Eylül’de ön siparişe açtığı yeni ürünlerinin Türkiye fiyatları ise şu şekilde belirlenmiş durumda:

iPhone 17 Fiyatları:

256 GB: 77.999 TL

512 GB: 89.999 TL

1 TB: — (Veri mevcut değil)

iPhone 17 Air Fiyatları:

256 GB: 97.999 TL

512 GB: 109.999 TL

1 TB: 121.999 TL

iPhone 17 Pro Fiyatları:

256 GB: 107.999 TL

512 GB: 119.999 TL

1 TB: 131.999 TL

iPhone 17 Pro Max Fiyatları:

256 GB: 119.999 TL

512 GB: 131.999 TL

1 TB: 143.999 TL

2 TB: 168.999 TL