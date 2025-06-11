Duba Koymak Yasal Değil, Cezası Var!

YASAL OLMAYAN PARK İŞARETLEMELERİNE DİKKAT

Sokak aralarında, evlerin önüne yerleştirilen “park yapılmaz” levha veya dubalar oldukça yaygın bir durum. Türk yasalarına göre kamu yollarına sandalye, duba, şişe gibi nesnelerin konulmasıyla park yeri ayırmanın yasal bir geçerliliği bulunmuyor. Bu tür uygulamalar hukuka aykırı olup, şikayet edilmesi hâlinde cezai yaptırım uygulanabiliyor.

KAMU KURUMLARI İŞARETLEMELERİ YAPABİLİR

İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi Avukat Özlem Şen, kamuya açık alanlarda park yasağı veya benzeri işaretlemelerin yalnızca il ve ilçe zabıta müdürlükleri ile Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube tarafından yapılabileceğini belirtiyor.

ÖZEL KİŞİLERİN İŞARETLEMELERİ YASAL DEĞİL

Özel bireyler veya kurumlar tarafından yerleştirilen levhalar, dubalar veya diğer nesnelerin herhangi bir yasal dayanağının bulunmadığını ifade eden Şen, bu tür girişimlerin hukuka aykırı olduğunu vurguluyor.

ŞİKAYET HAKKI NEDİR?

Yasal olmayan uygulamalarla karşılaşan vatandaşlar şikayet haklarını kullanabiliyor. Şen, başvuru yollarını şu şekilde sıralıyor:

– Alo 153’ü arayarak şikayet oluşturmak ve başvuru numarasıyla süreci takip etmek mümkün.

– İl ve ilçe zabıta müdürlüklerine doğrudan başvuru yapmak da geçerli.

– Trafik düzeniyle ilgili alanlarda şikayetler için başvurular yapılabilir.

– Ayrıca şikayetler e-Devlet üzerinden CİMER’e iletilebilir.

DELİLLERLE DESTEKLENMELİ

Şen, şikayetlerin etkili olabilmesi için mutlaka fotoğraf veya video gibi delillerle desteklenmesi gerektiğini hatırlatıyor. “Başvuruların sonuç verebilmesi için il ve ilçe belirtilerek, görüntü kaydıyla şikayet oluşturulmalı. Delilsiz başvurular genellikle sonuçsuz kalıyor” şeklinde uyarıda bulunuyor.

ZABITA MÜDÜRLÜKLERİNE İHBAR EDİLMELİ

Yasal olmayan bir şekilde park yeri ayıran veya levha yerleştiren kişilere para cezası verilebileceğini belirten Şen, “En hızlı çözüm, zabıta müdürlüklerine ihbar etmektir. Bu tür işaretlemeler yasal değil ve ivedilikle kaldırılıyor” diyor.