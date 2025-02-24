Dubai Çikolatası Almanya’da Raflardan Toplandı

ÇİKOLATADAKİ SUSAM TEHLİKESİ

Almanya’da satılan “Miskets Dubai Chocolate” markalı çikolata, içeriğinde yer almayan susam nedeniyle geri çağrıldı. Artı49’un haberine göre, yapılan testlerde belirli bir partide susam bulunduğu görüldü ve bu nedenle etiketlerde ya da alerjen uyarılarında susama dair herhangi bir bilgi yer almadığı belirtildi. Bu durum, susam alerjisi olan bireyler için ciddi bir risk taşıyor. Alerjik reaksiyonlar ciltte kızarıklık, döküntü, mide bulantısı, kusma, ishal ve solunum zorluğu gibi sağlık sorunlarına yol açabiliyor.

ÜRÜN DETAYLARI VE GERI ÇAĞIRMA İŞLEMİ

Geri çağrılan ürün, “Miskets Dubai Chocolate” markasına ait 100 gramlık çikolata tabletleridir. Geri çağrılan partinin numarası “L:24314\1” ve son tüketim tarihi 9 Kasım 2025 olarak belirlenmiştir. Bu ürün, Almanya’daki perakende mağazaları ve candy2go.de internet sitesi üzerinden satılıyor. Ürünü satın alanlar, fiş göstermeden aldıkları mağazalara ürünü geri getirerek ücretlerini iade alabilirler.