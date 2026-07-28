Dubai Turistleri Geri Çekmek İçin 800 Dolarlık Teşvik Başlattı

Birkaç ayda yaşanan değişim dikkat çekiyor: Dubai, 2025 yılında 19,59 milyon uluslararası ziyaretçiyle rekor kırmıştı ancak ABD ve İsrail’in İran’a yönelik operasyonları sonrası turist sayısı hızla düştü. Mart ayında emirliği hedef alan füze saldırılarının ardından otel doluluk oranları yüzde 80’lerden yüzde 10 seviyesine geriledi. Yetkililer, daha önce Ortadoğu’da güvenli bir liman olarak görülen kenti yeniden cazibe merkezi haline getirmek için derin ceplere başvurdu ve yeni bir teşvik programı başlattı.

DUBAİ DAVETİ: YAKINLARI GETİRENE ÖDÜL

Program, Birleşik Arap Emirlikleri’nde ikamet eden veya vatandaş olan kişilere, akraba ya da arkadaşlarını Dubai’ye davet etmeleri karşılığında 3 bin AED’ye (yaklaşık 816 dolar) varan ödül paketleri sunuyor. Bu ay başında hayata geçirilen “A Dubai Invite” (Dubai Daveti) girişimi kapsamında, 18 yaş üstü ve geçerli Emirates ID’ye sahip kişiler en fazla üç misafir önerebiliyor. Davet edilenlerin, Dubai’ye uçak, deniz veya kara yoluyla gelen, geçerli turist vizesine sahip BAE dışı ikamet sahibi olması gerekiyor. Dubai Ekonomi ve Turizm Departmanı’ndan Noor Al Geziry‎, “Kişisel bağ ve güvenilirliğin seyahat kararlarında her zamankinden daha önemli olduğu bir dönemde bu girişim, şehri en iyi tanıyan insanların sesine hitap ediyor” ifadelerini kullandı. 2009’da ABD’den Dubai’ye taşınan YouTuber Lauren O’Connell ise uygulamayı çok olumlu bulduğunu belirterek, “Yıllardır Dubai’yi ziyaret etmek isteyen aile üyelerime davetiye çıkardım. Bu, burada yaşamayı sevenlere yakınlarını getirmeleri için ek bir teşvik” dedi.

OTEL VERGİLERİ KALDIRILDI, STATÜ SORUNU SÜRÜYOR

Dubai yönetimi turistleri geri çekmek için başka adımlar da attı. Lüks otellerde uygulanan gecelik turizm vergisi askıya alındı; otel ve restoran faturalarına eklenen yüzde 7’lik belediye ücreti kaldırıldı. İran’ın balistik füze ve insansız hava araçlarıyla düzenlediği saldırıların çoğu önlenmiş olsa da beş yıldızlı Fairmont The Palm oteli ve şu anda 18 aylık restorasyon çalışmaları nedeniyle kapatılan Jumeirah Burj Al Arab gibi ikonik yapılar hasar gördü. Dubai Uluslararası Havalimanı Mart ayında geçici olarak kapatılmış, British Airways ve Emirates gibi hava yollarının uçuşları durdurulmuştu. Fiziksel hasarın onarılabilir olduğu belirtilirken, çatışmanın Dubai’nin itibarına verdiği zararın giderilip giderilemeyeceği ise belirsizliğini koruyor. Avrupa Dış İlişkiler Konseyi uzmanı Cinzia Bianco, “Dubai’nin en büyük kabusu buydu çünkü özü, sorunlu bir bölgede güvenli bir vaha olmaya dayanıyordu. Dirençli olmanın bir yolu olabilir ama geri dönüş yok” değerlendirmesini yaptı. Çeşitli ülkelerin BAE için seyahat uyarıları halen geçerli; ABD, vatandaşlarını ülkeye seyahat konusunda yeniden değerlendirme yapmaya çağırıyor. Gates Hospitality CEO’su Naim Maadad, “Bence bu, BAE’ye olan güveni temelden sarsmaktan çok tereddüt yarattı. Uluslararası kitleler Ortadoğu’yu ülkeler arasında ayrım yapmadan geniş bir bölge olarak görüyor ve bu algı doğal olarak seyahat kararlarını etkiliyor” dedi. Maadad, havalimanları, oteller ve restoranların tam kapasite çalıştığını ancak asıl zorluğun psikolojik olduğunu vurguladı.