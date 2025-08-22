Düğün Anında Ateş Açıldı, Yaralılar Var

TRABZON’DA DÜĞÜNDE ATEŞ AÇILDI

Trabzon’un Çaykara ilçesinde yer alan Taşkıran Mahallesi’nde bir evde gerçekleştirilen düğün merasiminde, gelin alma anında iki kişinin tarlaya doğru ateş açması sonucu talihsiz bir olay yaşandı. Gelinin evden çıkışı sırasında meydana gelen bu durumun ardından, seken kurşunlardan Fuat Han (43), B.S.T. (16) ve Z.S. (31) yaralandı.

BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, İKİSİ YARALI

Ağır yaralanan Fuat Han, Kaşüstü Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralıların tedavisi ise Of Devlet Hastanesi’nde devam etmekte.

ŞÜPHELİLER GÖZALTINA ALINDI

Düğün sırasında ateş açan kişiler olarak belirlenen Y.E.B. (27) ve akrabası M.B. (47), olayın ardından jandarma ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Olay anı, düğünü kayda alan bir dron kamerası ile görüntülendi. Y.E.B.’nin, olayın ardından çığlıklar arasında panik içinde hızla kaçmaya çalıştığı gözlendi.