Düğün Salonları Denetim Altında! 3,6 Milyar Lira Kayıt Dışı

DÜĞÜN SEKTÖRÜNDE KAYIT DIŞI DENETİMLER SÜRÜYOR

Hazine ve Maliye Bakanlığı, kayıt dışı denetimlerini sürdürmeye devam ediyor. Lüks düğün organizatörleri ve düğün salonları da bu denetimlerin kapsamına alındı. Yapılan çalışmalarda, düğün salonları ve organizasyon hizmeti sunan firmaların beyan ettikleri gelirler ile fiilen tahsil ettikleri tutarlar arasında büyük farklılıklar tespit edildi. Yılbaşından bu yana gerçekleştirilen hasılat incelemeleri çerçevesinde ilk aşamada 474 düğün salonunda bin 226 fiili denetim yapıldı.

YAPAY ZEKA DESTEKLİ ANALİZLER GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Denetimlerin sadece saha çalışmalarıyla sınırlı kalmadığı belirtildi. Düğün organizasyonlarına yönelik olarak 4 bin 623 mükellef, yapay zeka destekli analiz sürecinden geçirildi. Mükelleflerin vergi beyannameleri, işlem hacimleri, banka hareketleri, fatura düzenlemeleri ve sosyal medya etkileşimleri gibi birçok veri, ilişkilendirme algoritmaları ve büyük veri analitiği kullanılarak incelendi.

RİSKLİ MÜKELLEFLER BELİRLENDİ

Gelir ve beyan arasındaki en yüksek sapma, lüks düğün hizmeti sunan organizasyon firmalarında gözlemlendi. Yaklaşık bin 600 mükellef “riskli” olarak değerlendirildi. Bu riskli mükellefler, gerekli açıklamaları sunmaları için izaha davet edildi. Elde edilen bulgular, sektördeki kayıt dışılığın boyutunu da ortaya koydu. Düğün salonları ve lüks düğün organizatörlerine yönelik olarak toplamda 3,6 milyar liralık kayıt dışı gelir saptandı.

KAYIT DIŞI EKONOMİYE SIFIR TOLERANS

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kayıt dışı ekonomiye neden olan sektörleri denetlemeye devam edeceklerini ifade etti. Şimşek, “Vergide adaletin sağlanması, yükümlülüklerini yerine getiren milyonlarca vatandaşımıza karşı sorumluluğumuzdur. Kayıt dışı ekonomiye sıfır toleransla yaklaşıyoruz.” diyerek bu konuya dikkati çekti.