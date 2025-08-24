Düğün Salonları Denetim Altında! 3,6 Milyar Liralık Kayıt Dışı Gelir

DENETİMLER SÜRECEK

Hazine ve Maliye Bakanlığı, kayıt dışı denetim çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda, lüks düğün organizatörleri ve düğün salonları da bu denetimlerin hedefi haline geldi. Yapılan çalışmalarda, beyan edilen gelirlerle fiilen tahsil edilen tutarlar arasında önemli bir farklılık tespit edildi. Yılbaşından bu yana süregelen hasılat incelemeleri çerçevesinde, başlangıç olarak 474 düğün salonunda, toplamda bin 226 fiili denetim gerçekleştirildi.

YAPAY ZEKA İLE ANALİZ

Denetim süreci sadece fiziksel saha çalışmalarıyla sınırlı kalmadı. Düğün organizasyonlarına ait 4 bin 623 mükellef, yapay zeka destekli bir analiz sürecine tabi tutuldu. Bu kapsamda mükelleflerin vergi beyannameleri, işlem hacimleri, banka hareketleri, fatura düzenlemeleri ve sosyal medya etkinlikleri gibi çok sayıda veri, ilişkilendirme algoritmaları ve büyük veri analitiği kullanılarak detaylı bir şekilde incelendi.

RİSKLİ MÜKELLEFLER BELİRLENDİ

Gelir ve beyan arasındaki en yüksek sapma, lüks düğün hizmeti sunan organizasyon firmalarında gözlemlendi. Yaklaşık bin 600 mükellef “riskli” olarak sınıflandırıldı. Bu riskli mükellefler, durumu açıklığa kavuşturmak üzere izaha davet edilerek gerekli bilgileri sunmaları istendi. Elde edilen veriler, sektördeki kayıt dışılığın boyutunu gözler önüne serdi. Düğün salonları ve lüks düğün organizatörlerine ait toplamda 3.6 milyar liralık kayıt dışı gelir tespit edildi.

SIFIR TOLERANS İLKESİ

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kayıt dışı ekonomiye neden olan sektörlerin denetimini sürdüreceklerini vurguladı. Şimşek, “Vergide adaletin sağlanması, yükümlülüklerini yerine getiren milyonlarca vatandaşımıza karşı sorumluluğumuzdur. Kayıt dışı ekonomiye sıfır toleransla yaklaşıyoruz” şeklinde konuştu.