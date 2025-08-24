Düğün Salonları Denetim Altında

DÜĞÜN SALONLARINDA KAYIT DIŞI DENETİMLER DEVAM EDİYOR

Hazine ve Maliye Bakanlığı, kayıt dışı denetimlerine aralıksız olarak devam ediyor. Yapılan denetimlerde, lüks düğün organizatörleri ve düğün salonları da inceleme altına alındı. Gerçekleştirilen çalışmada, beyan edilen gelirler ile fiilen tahsil edilen tutarlar arasında önemli farklar tespit edildi. Yılbaşından bu yana süregelen hasılat incelemeleri çerçevesinde, başlangıç aşamasında 474 düğün salonunda toplamda bin 226 fiili denetim gerçekleştirildi.

YAPAY ZEKAYLA GÜÇLÜ ANALİZ SÜRECİ

Denetimler sadece saha çalışmalarıyla sınırlı kalmadı. Düğün organizasyonlarına yönelik uygulanan 4 bin 623 mükellef, yapay zeka destekli analiz sürecinden geçirildi. Bu süreçte mükelleflerin vergi beyannameleri, işlem hacimleri, banka hareketleri, fatura düzenlemeleri ve sosyal medya faaliyetleri gibi birçok veri, ilişkilendirme algoritmaları ve büyük veri analitiği kullanılarak detaylı bir şekilde incelendi.

Gelir ve beyan arasındaki en yüksek sapma, lüks düğün hizmeti sunan organizasyon firmalarında tespit edildi. Yaklaşık bin 600 mükellef “riskli” kategoriye alındı. Bu riskli mükellefler, izaha davet edilerek gerekli açıklamalarını sunmaları talep edildi. Elde edilen bulgular, sektördeki kayıt dışılığın boyutunu net bir şekilde ortaya koydu. Düğün salonları ve lüks düğün organizatörlerine yönelik 3,6 milyar lira değerinde kayıt dışı gelir tespit edildi.

KAYIT DIŞINA SIFIR TOLERANS

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kayıt dışı ekonomiye neden olan sektörleri denetlemeye devam edeceklerini belirtti. Şimşek, “Vergide adaletin sağlanması, yükümlülüklerini yerine getiren milyonlarca vatandaşımıza karşı sorumluluğumuzdur. Kayıt dışı ekonomiye sıfır toleransla yaklaşıyoruz.” ifadelerini kullandı.