Düğün Salonları İncelemeye Alındı!

DEVAM EDEN KAYITSIZ DENETİMLER

Hazine ve Maliye Bakanlığı, kayıt dışı denetimlerine hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda, lüks düğün organizatörleri ve düğün salonları da denetimlere tabi tutuldu. Yapılan incelemelerde, beyan edilen gelirler ile fiili olarak tahsil edilen tutarlar arasında ciddi farklılıklar olduğu gözlemlendi. Yılbaşından bu yana süren hasılat incelemeleri çerçevesinde, ilk aşamada 474 düğün salonunda, toplamda 1,226 fiili denetim gerçekleştirildi.

YAPAY ZEKAYLA GÜÇLENDİRİLEN ANALİZLER

Denetimler, yalnızca saha çalışmalarıyla sınırlı kalmadı. Düğün organizasyonlarına yönelik olarak 4,623 mükellef, yapay zeka destekli analiz sürecinden geçirildi. Mükelleflerin vergi beyannameleri, işlem hacimleri, banka hareketleri, fatura düzenlemeleri ve sosyal medya kullanımları gibi pek çok veri, ilişkilendirme algoritmaları ve büyük veri analitiği yöntemi kullanılarak detaylı bir biçimde incelendi.

RİSKLİ MÜKELLEFLER YER ALIYOR

Gelir ve beyan arasındaki en yüksek fark, lüks düğün hizmeti sunan organizasyon firmalarında tespit edildi. Yaklaşık 1,600 mükellef “riskli” olarak değerlendirildi. Bu mükellefler, izaha davet edilerek gerekli açıklamaları sunmaları için bilgilendirildi. Elde edilen bulgular, sektördeki kayıt dışılığın boyutunu gözler önüne serdi ve düğün salonları ile lüks düğün organizatörlerine yönelik 3,6 milyar liralık kayıt dışı gelir tespit edildi.

SIFIR TOLERANS VURGUSU

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kayıt dışı ekonomiye neden olan sektörlerin denetimlerinin devam edeceğini açıkladı. Şimşek, “Vergide adaletin sağlanması, yükümlülüklerini yerine getiren milyonlarca vatandaşımıza karşı sorumluluğumuzdur. Kayıt dışı ekonomiye sıfır toleransla yaklaşıyoruz.” şeklinde konuştu.