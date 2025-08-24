Düğün Salonları İncelendi; 3,6 Milyar TL

KAYIT DIŞI DENETİM DEVAM EDİYOR

Hazine ve Maliye Bakanlığı, kayıt dışı denetimlerin sürdürülmesine devam ediyor. Özellikle lüks düğün organizatörleri ve düğün salonları bu denetimlerin kapsamına alındı. Gerçekleştirilen bu çalışmada, beyan edilen gelirle fiilen tahsil edilen tutarlar arasında belirgin bir fark tespit edildi. Yılbaşından beri devam eden hasılat incelemeleri çerçevesinde, başlangıçta 474 düğün salonunda, toplamda bin 226 denetim gerçekleştirildi.

YAPAY ZEKAYLA ANALİZ SÜRECİ

Denetimler sadece saha çalışmaları ile kısıtlı kalmadı. Düğün organizasyonlarına dair 4 bin 623 mükellef, yapay zeka destekli bir analiz sürecine tabi tutuldu. Mükelleflerin vergi beyannameleri, işlem hacimleri, banka hareketleri, fatura düzenlemeleri ve sosyal medya etkinlikleri gibi birçok veri, ilişkilendirme algoritmaları ve büyük veri analitiği kullanılarak incelendi.

Gelir ile beyan arasındaki en büyük sapmanın, lüks düğün hizmetleri sunan organizasyon firmalarında ortaya çıktığı belirlendi. Yaklaşık bin 600 mükellef “riskli” olarak nitelendirildi. Bu mükelleflerden, gerekli açıklamaları sunmak üzere izaha davet edilenler oldu. Elde edilen bulgular, sektörlerdeki kayıt dışılığın boyutunu gün yüzüne çıkardı. Düğün salonları ve lüks düğün organizatörlerine ait toplamda 3,6 milyar liralık kayıt dışı gelir tespit edildi.

KAYIT DIŞI EKONOMİYE SIFIR TOLERANS

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kayıt dışı ekonomiye neden olan sektörlerde denetim faaliyetlerini sürdürmeye niyetli olduklarını ifade etti. Şimşek, “Vergide adaletin sağlanması, yükümlülüklerini yerine getiren milyonlarca vatandaşımıza karşı sorumluluğumuzdur. Kayıt dışı ekonomiye sıfır toleransla yaklaşıyoruz.” şeklinde değerlendirmede bulundu.