Düğün Salonunda Kavga: 4 Yaralı

OLAYIN MEYDANA GELİŞİ

Olay akşam saatlerinde Engindere Mahallesi’ndeki bir düğün salonunda gerçekleşti. İddiaya göre, düğün salonunu ortak işletenler ile mal sahibi arasında kira konusundan dolayı bir tartışma çıktı. Bu tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü ve olayda R.Ç, Y.K, S.K ve D.H yaralandı.

SAĞLIK EKİPLERİNİN MÜDAHALESİ

Aldıkları ihbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Yaralılar, R.Ç, Y.K. ve S.K, Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Diğer yaralı D.H. ise Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Yaralılardan R.Ç, Y.K. ve D.H.’nin hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

POLİSİN SORUŞTURMASI

Olayla ilgili olarak polis ekipleri soruşturmaya başladı. Yapılan incelemelerin ardından, kavgaya neden olan nedenlerin detayları araştırılıyor.