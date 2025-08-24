Düğünde 15 Kişi Sayıldı

DÜĞÜN TÖRENİ BÜYÜK BİR KATILIMLA GERÇEKLEŞTİ

Kars’ın Digor Aşireti’ne bağlı Ağlamaz ailesinden Vahap Ağlamaz’ın kardeşi Tahir Ağlamaz ve Aslı Demir, Gebze’de gerçekleştirilen kapalı pazar yerinde görkemli bir düğünle dünya evine girdi. Düğüne katılanların sayısı 5 bini aştı. Katılımcılar, metrelerce uzanan halay zinciri oluşturdu ve geleneklere uygun şekilde takı masası da kuruldu.

Düğün sırasında takılan para ve altınlar, “toy babaları” olarak adlandırılan 15’ten fazla aile büyüğünün oturduğu masada dikkatlice sayıldı. Aşiret liderleri, milletvekilleri, sivil toplum kuruluşları (STK) ve dernek başkanları ile iş insanları, düğüne katılanlar arasında yer aldı.