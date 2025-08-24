Düğünde Takılan Paralar Sayıldı

Gündem

GEÇİRDİĞİ DÜĞÜN TÖRENİ

Kars’a bağlı Digor Aşireti’nden Vahap Ağlamaz’ın kardeşi Tahir Ağlamaz ve Aslı Demir, Gebze’de bir kapalı pazar yerinde yapılan düğün töreniyle hayatlarını birleştirdi. Düğüne, 5 binden fazla kişi katıldı. Katılımcılar, metrelerce uzanan halayın ardından aşiret geleneklerine uygun olarak hazırlanan takı masası çevresinde toplandı.

Düğün süresinde takılan para ve altınlar, “toy babaları” olarak bilinen 15 kişiden fazla aile büyüğünün bulunduğu masada sayıldı. Etkinliğe aşiret liderlerinden milletvekillerine, sivil toplum kuruluşları ve dernek başkanlarından iş insanlarına kadar çok sayıda kişi katıldı.

“Balıkesir’de Depremler Gerçekleşti!”

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 4,8 büyüklüğünde bir deprem gerçekleşti, bunu takiben 4,2 ve 4,3 büyüklüğünde iki artçı sarsıntı meydana geldi.
Bayraktar: “BAYKAR En Büyük SİHA Üreticisi.”

Baykar'ın Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, şirketin dünya genelinde en büyük SİHA üreticisi konumunda olduğunu açıkladı.

