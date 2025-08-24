Düğünde Takılan Paralar Sayıldı

GEÇİRDİĞİ DÜĞÜN TÖRENİ

Kars’a bağlı Digor Aşireti’nden Vahap Ağlamaz’ın kardeşi Tahir Ağlamaz ve Aslı Demir, Gebze’de bir kapalı pazar yerinde yapılan düğün töreniyle hayatlarını birleştirdi. Düğüne, 5 binden fazla kişi katıldı. Katılımcılar, metrelerce uzanan halayın ardından aşiret geleneklerine uygun olarak hazırlanan takı masası çevresinde toplandı.

Düğün süresinde takılan para ve altınlar, “toy babaları” olarak bilinen 15 kişiden fazla aile büyüğünün bulunduğu masada sayıldı. Etkinliğe aşiret liderlerinden milletvekillerine, sivil toplum kuruluşları ve dernek başkanlarından iş insanlarına kadar çok sayıda kişi katıldı.