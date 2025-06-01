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Düğünlerinde Final Maçını İzlediler

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BAŞKANLIKTAN BİR DÜĞÜN TÖRENİ

Batman’da Abdullah Atakul ve Bahar Tekin çifti, bir salonda gerçekleştirilen düğün töreniyle evleniyor. TFF 2’nci Lig Beyaz grup maçlarını ikinci sırada tamamlayan Batman Petrolspor’un tutkulu taraftarı olan çift, Play-off finalinde Kayseri’de Vanspor FK ile karşılaşan takımlarının maçını davetlileriyle birlikte izleyip halay çekiyor. Düğün sırasında, çift bir süre Batman Petrolspor formalarını gelin ve damatlıklarının üzerine giyerek kutlama yapıyor.

PETROLSPOR AŞKI

Petrolspor’un fanatik taraftarı olan damat Abdullah Atakul, “Ben yarasalar taraftar grubunun bir üyesiyim. Yıllardır Petrolspor aşkıyla statları hep doldurduk. Bugün benim en mutlu günüm. Düğünüm var. Ama benim düğünüm şampiyonluk yolunda olan Petrolspor’un final maçına denk geldi. Belki bugün takımımın yanında olamadım ama formayı giyip ben de destek oldum. Düğüne ara vererek Petrolspor’un maçını izledik” diyor. Damat, hem futbol hem de evlilik hayatında bu özel anları birleştiriyor.

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