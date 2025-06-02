Düğünlerinde Petrolspor Maçını İzlediler

DÜĞÜN TÖRENİ VE PETROLSPOR AŞKI

Batman’da Abdullah Atakul ve Bahar Tekin çifti, bir salonda yapılan düğün töreniyle evliliğe adım attı. TFF 2’nci lig Beyaz grupta sezonu ikinci olarak tamamlayan Batman Petrolspor’un taraftarları olan çift, Play-off finalinde Kayseri’de Vanspor FK ile karşılaşan takımlarının maçını misafirleriyle birlikte izleyip halay çekti. Düğün boyunca çift, Batman Petrolspor formasını gelin ve damatlıklarının üzerine giydi.

İKİ AŞKINI BİR ARADA YAŞIYOR

Petrolspor’un tutkulu taraftarlarından olan Damat Abdullah Atakul (26), “Ben yarasalar taraftar grubunun bir üyesiyim. Yıllardır Petrolspor aşkıyla statları hep doldurduk. Bugün benim en mutlu günüm. Düğünüm var. Ama benim düğünüm şampiyonluk yolunda olan Petrolspor’un final maçına denk geldi. Belki bugün takımımın yanında olamadım ama formayı giyip ben de destek oldum. Düğüne ara vererek Petrolspor’un maçını izledik” diye konuştu.