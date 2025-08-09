Dünya Bankası, İstanbul’a 650 Milyon Dolar

DÜNYA BANKASI’DAN İSTANBUL’A BÜYÜK DESTEK

Dünya Bankası, İstanbul’un afet ve iklim dirençliliğini artırmak, afet öncesi hazırlıkları güçlendirmek ve acil müdahale kapasitesini geliştirmek için 650 milyon dolarlık dış finansman sağladı. Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan alınan bilgiler doğrultusunda, Türkiye, yurt dışından uygun koşullar altında dış finansman temin etme çalışmalarına devam ediyor. Bu çerçevede, Dünya Bankası İcra Direktörleri Kurulu, İstanbul Kentsel Dirençlilik Projesi’ni onayladı.

Proje kapsamında, İstanbul Valiliği’nin İstanbul Proje Koordinasyon Birimi (İPKB) için 650 milyon dolarlık finansman tahsis edildi. İPKB tarafından yürütülecek projede, İstanbul’un afet ve iklim dirençliliğinin artırılması amaçlanıyor. Ayrıca, depremlere dayanıklı ve iklim dostu binaların inşası, afet öncesi hazırlık süreçlerinin güçlendirilmesi ve acil müdahale kapasitesinin geliştirilmesi hedefleniyor.

İSTANBUL’UN KENTSEL YAPILAŞMASINA 6 MİLYAR DOLARLIK YATIRIM

Projenin diğer hedefleri arasında, kritik kamu binaları ile acil durum müdahale tesislerinin depreme ve iklim risklerine dayanıklı yapılar olarak yeniden tasarlanarak inşa edilmesi yer alıyor. Aşırı sıcaklar ve sel risklerinin azaltılması için yeşil altyapılar ve iklim uyumlu kentsel alan düzenlemeleri yapılacak. Sürdürülebilir su ve enerji yönetimi çözümlerine destek verilecek ve İstanbul’un uzun vadeli iklim uyumu güçlendirilecek. Diğer kreditörlerden alınan destekle birlikte, İstanbul’un afetlere karşı dirençliliğini artırmaya yönelik sağlanan uygun koşullu dış kaynak tutarının yaklaşık 5,4 milyar dolara ulaşması bekleniyor.

MEHMET ŞİMŞEK: DEVAMLI YATIRIM YAPILACAK

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Dünya Bankası ile yıllara dayanan işbirliğinin olumlu sonuçlarını gördüklerini belirtiyor. “Bu başarılı ortaklık, önümüzdeki dönemde de aynı kararlılıkla sürdürülecektir. Sürdürülebilir büyüme ve toplumsal refahı önceleyen ekonomi programımız ile İstanbul’un depreme hazırlık sürecinin ve afet yönetimi kapasitesinin güçlendirilmesi için kamu yatırımlarına desteklerimiz güçlü bir şekilde devam edecek” diyor.