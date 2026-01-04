Dünya Basınında Maduro Operasyonu Çalkantı Yaratıyor

ABD’DEN MADURO’YA OPERASYON

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela Devlet Başkanı Nicolás Maduro’nun ABD güçleri tarafından yakalandığını duyurdu. Gece saatlerinde gerçekleştirilen operasyonda Maduro ve eşi gözaltına alındı ve New York’a götürüldü. Trump, Venezuela’da güvenli bir geçiş sağlanana dek ülkenin fiilen ABD kontrolünde olacağını ifade etti. Maduro hakkında uyuşturucu kaçakçılığı ve terör suçlamasıyla dava açılacağı belirtiliyor. Olayın ardından Venezuela’da elektrik kesintileri, artan güvenlik önlemleri ve protestolar baş gösterdi.

GÜNDEME DAMGA VURAN BASKIN

Özel kuvvetler tarafından yapılan baskınla Maduro ve eşinin yakalandığını duyuran açıklamalar, durumu yasa dışı bir saldırı olarak nitelendiren Venezuela hükümeti ve müttefiklerinin tepkisini çekti. Bu gelişmelerin ardından Caracas’ta hava ve kara unsurları kullanılarak gerçekleştirilen operasyon sırasında patlamalar ve silah sesleri duyuldu, kamu binalarında ciddi hasar meydana geldi. Maduro’nun gözaltına alınması, Latin Amerika ve Avrupa’da diplomatik tepkilere neden oldu ve bazı ülkeler olayı egemenlik ihlali olarak değerlendirdi. Ancak, bazı muhalif gruplar bu durumu “yönetimin sonu” olarak yorumladı.

JEOPOLİTİK SARMAŞIKLIK

Maduro’nun yakalandığı olay, Latin Amerika’da son yılların en büyük “jeopolitik kırılmalarından biri” olarak kaydediliyor. Olayın ardından Venezuela piyasalarında dalgalanmalara neden oldu ve petrol şirketlerinin gelecekteki rolleri tartışma konusu haline geldi. ABD yönetimi ise ülkede yeni bir geçiş hükümeti kurulabileceği mesajını verdi. Avrupa Birliği ve bazı Latin Amerika ülkeleri ise demokratik seçim çağrısında bulundu.

ULUSLARARASI TEPKİLER

ABD özel kuvvetlerinin “Absolute Resolve” adı verilen ve aylarca süren hazırlıklarla gerçekleştirdiği operasyon, Caracas’ta gece saatlerinde sürpriz bir baskınla yapıldı. Operasyon esnasında 150’den fazla savaş uçağı, helikopter ve insansız hava aracı kullanıldı; Venezuela’nın hava savunma sistemleri etkisiz hâle getirildi. Maduro ve eşi, özel birlikler tarafından kısa sürede ele geçirilerek önce USS Iwo Jima gemisine, ardından New York’a sevk edildi. ABD yetkilileri, Maduro ve eşinin uyuşturucu kaçakçılığıyla ilgisi olduğu suçlamasıyla yargılanacaklarını belirtti. Ayrıca, bu operasyonun herhangi bir kongre onayı olmaksızın gerçekleştirildiği ve uluslararası hukukun yanında egemenlik meseleleri konusunda ciddi soru işaretleri doğurduğu vurgulandı. Venezuela’daki muhalefet ve uluslararası aktörlerin tepkileri ise dikkat çekiyor.