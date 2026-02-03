Dünya Birincisi Türk Öğrencilerden Tarihi Başarı

ABD’nin Houston kentinde gerçekleştirilen “Copernicus Olimpiyatı”nda fizik ve astronomi alanında dünya birinciliği elde eden lise öğrencisi Yusuf Demirkaya, önemli bir başarıya imza attı.

HOUSTON’DAN TÜRKİYE’YE ALTIN MADALYA

İstanbul Valisi Davut Gül sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, “TÜBİTAK 4001–Ulusal ve Uluslararası Yarışma/Etkinlik Katılım Desteği kapsamında desteklenen Cağaloğlu Anadolu Lisesi ve Fatih İslam Seçen Bilim ve Sanat Merkezi fizik proje öğrencimiz Yusuf Demirkaya, ABD’nin Houston kentindeki Copernicus Olimpiyatı’nda fizik ve astronomi alanında altın madalya kazanarak dünya birincisi oldu. Gururumuz Yusuf’u ve öğretmenimiz Burcu Türkkan’ı başarılarından dolayı canı gönülden tebrik ediyorum.” ifadelerini kullandı.

‘GELMİŞ GEÇMİŞ EN İYİ 14 YAŞINDAKİ OYUNCU’

Türkiye’yi uluslararası alanda gururlandıran bir başka başarı haberi ise satranç branşından geldi. Milli satranççı Yağız Kaan Erdoğmuş, Hollanda’da yapılan Tata Steel Turnuvası’nı 7. sırada tamamladı. Türkiye Satranç Federasyonu’nun açıklamasına göre, Wijk aan Zee kentinde düzenlenen organizasyonda büyükusta (GM) olan Yağız Kaan Erdoğmuş, masters kategorisinde yarıştı. Milli sporcu, 13 tur üzerinden yapılan turnuvada 7 puan toplayarak 7. sırada yer aldı.

BAŞARI VE DESTEK VURGUSU

Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Fethi Apaydın, turnuvadaki başarısından dolayı Yağız Kaan Erdoğmuş’u tebrik ederek, “Yağız Kaan Erdoğmuş’un dünyanın en prestijli turnuvalarından biri olan 2026 Tata Steel Turnuvası’nda elde ettiği bu derece, Türk satrancının geldiği noktayı göstermesi açısından son derece değerlidir. Genç yaşına rağmen en üst düzey rakiplere karşı ortaya koyduğu mücadeleci ve istikrarlı performansla hepimizi gururlandırmıştır. Kendisinin başarılarının artarak devam edeceğine yürekten inanıyor, başta değerli ailesi olmak üzere emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. Bu başarıda, Yağız Kaan Erdoğmuş’un yeteneğini küçük yaşlardan itibaren büyük bir özveriyle destekleyen ve her koşulda yanında olan ailesinin emeği ve fedakarlığı da son derece kıymetlidir.” şeklinde açıklama yaptı.