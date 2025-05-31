Dünya Boks Federasyonu Cinsiyet Testi Uygulayacak

DÜNYA BOKS FEDERASYONU CİNSİYET TESTİ UYGULAMAYA BAŞLIYOR

Dünya Boks Federasyonu, müsabakalara katılan sporcular için zorunlu bir ‘cinsiyet testi’ uygulaması başlatıyor. Federasyonun yaptığı açıklamada, bu test uygulamasının amacı olarak tüm katılımcıların güvenliğini sağlamak ve erkekler ile kadınlar için eşit bir rekabet ortamı oluşturmak gösteriliyor. Ayrıca, ‘cinsiyet, yaş ve kilo’ ile ilgili yeni bir politika çerçevesinde bu uygulamanın gerçekleştirileceği belirtildi.

Cezayirli sporcu Imane Khelif’in örneği üzerinden yapılan açıklamada, “Bu politikanın uygulanmasına yönelik planlar ve Paris 2024 Olimpiyat Oyunları’nda yarışan bazı boksörleri çevreleyen özel koşullar ışığında Dünya Boks Federasyonu, Cezayir Boks Federasyonu’na Imane Khelif’in test prosedürlerine uygun olarak genetik cinsiyet taramasından geçene kadar Eindhoven Boks Kupası’nda veya herhangi bir Dünya Boks etkinliğinde kadın kategorisinde yer almasına izin verilmeyeceğini bildirmek için bir mektup yazmıştır” deniyor. Bilgiler ışığında, Cezayirli boksör Imane Khelif, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları’nda kadınlar 66 kiloda altın madalya kazanmıştı.