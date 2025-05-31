Spor

Dünya Boks Federasyonu Cinsiyet Testi Yapacak

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DÜNYA BOKS FEDERASYONU CİNSELLİK TESTİ UYGULAYACAK

Dünya Boks Federasyonu, müsabakalar için katılacak sporculara yönelik zorunlu ‘cinsiyet testi’ uygulaması başlatacak. Yapılan resmi açıklamada, bu uygulamanın, bütün katılımcıların güvenliğini sağlamak ve erkekler ile kadınlar için eşit bir rekabet ortamı oluşturmak adına ‘cinsiyet, yaş ve kilo’ ile ilgili yeni bir politikanın parçası olacağı vurgulandı.

Açıklamada, Cezayirli sporcu Imane Khelif’in örneği üzerinden açıklamalar yapıldı. “Bu politikanın uygulanmasına yönelik planlar ve Paris 2024 Olimpiyat Oyunları’nda yarışacak bazı boksörleri çevreleyen özel koşullar ışığında, Dünya Boks Federasyonu, Cezayir Boks Federasyonu’na Imane Khelif’in test prosedürlerine uygun olarak genetik cinsiyet taramasından geçene kadar Eindhoven Boks Kupası veya herhangi bir Dünya Boks etkinliğinde kadın kategorisinde yer almasına izin verilmeyeceğini bildirmek için bir mektup yazmıştır” ifadelerine yer verildi.

Cezayirli boksör Imane Khelif, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları’nda kadınlar 66 kilo kategorisinde altın madalya kazanmıştı.

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