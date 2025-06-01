Dünya Güzeli Opal Seçildi

MISS WORLD 2025 FİNALİ HİNDİSTAN’DA GERÇEKLEŞTİ

31 Mayıs’ta Hindistan’ın Haydarabad kentinde büyük bir coşkuyla Miss World 2025 finali gerçekleştirildi. Bu yıl 72’nci defa düzenlenen güzellik yarışmasında, 21 yaşındaki Tayland temsilcisi Opal Suchata Chuangsri, tacı takarak dünya güzeli unvanını kazandı. Türkiye’yi temsilen yarışmaya katılan 24 yaşındaki İdil Bilgen, dereceye giremiyor. Miss World 2025 sonuçlarına göre, ikinci sırayı Etiyopya’dan Hasset Dereje Admassu, üçüncülüğü ise Polonya temsilcisi Maja Klajda elde ediyor.

OPAL SUCHATA CHUANGSRİ’NİN HAYATI

Opal Suchata Chuangsri, 2003 yılında Tayland’ın Phuket şehrinde otelci bir ailenin kızı olarak doğuyor. Eğitim hayatına Bangkok’taki Triam Udom Suksa Okulu’nda devam eden Opal, burada Çince üzerine yoğunlaşıyor. Şu an Thammasat Üniversitesi’nde Uluslararası İlişkiler bölümünde Siyaset Bilimi eğitimi alıyor. Ayrıca, Tayca, İngilizce ve Çince dillerini akıcı şekilde konuşabiliyor.