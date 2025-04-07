Dünyada En Popüler Ülkeler Belirlendi

YAPAY ZEKANIN YÜKSELİŞİ

Yapay zeka uygulamaları arasında öne çıkanlardan biri olan ChatGPT, kullanıcıların tercihinde giderek artış gösteriyor. Kodlama yapabilme ve fotoğraf üretme gibi birçok yeteneği ile bu yapay zeka aracı, birçok kişinin günlük işlerini kolaylaştırıyor. Dünya genelindeki kullanım oranları, ChatGPT’nin popülaritesini gözler önüne seriyor.

FARKLI ALANLARDAKİ ETKİNLİĞİ

Zamanla daha fazla kişi tarafından tercih edilen ChatGPT, kullanıcıların günlük yaşamda daha verimli olmalarını sağlıyor. Eğitimden iş dünyasına, yazılımdan sanata kadar pek çok alanda aktif bir şekilde kullanılan bu teknoloji, küresel ölçekte hızla yayılıyor. En son yayımlanan verilere göre, ChatGPT’yi en çok kullanan ülkeler arasında Hindistan yüzde 45 ile birinci, Fas yüzde 38 ile ikinci, Birleşik Arap Emirlikleri ise yüzde 34 ile üçüncü sırada yer alıyor. Türkiye, yüzde 23 ile listede 10. sırada konumlanıyor. Bu kullanım oranları, dünya genelindeki teknolojiye olan ilgiyi ve benimsemenin hızını açıkça gösteriyor.

EN ÇOK KULLANILAN ÜLKELER

Hindistan’ın zirvede yer alması, teknolojiyi benimseme hızının arttığını ortaya koyuyor. Türkiye’nin 10. sıradaki yeri ise yapay zekaya olan ilginin giderek artış gösterdiğini ifade ediyor. Gelecekte yapay zeka uygulamalarının daha da yaygınlaşması bekleniyor. İşte, ChatGPT’nin en yoğun kullanıldığı ülkeler ve oranları:

– Hindistan – %45

– Fas – %38

– BAE – %34

– Brezilya – %32

– Endonezya – %32

– Arjantin – %32

– Filipinler – %28

– İsveç – %27

– Güney Kore – %26

– Türkiye – %23

– ABD – %23

– İngiltere – %22

– Avustralya – %22

– Meksika – %22

– Japonya – %19

– Çin – %18

– Fransa – %18

– Almanya – %18