Dünyanın En Güçlü Ordusunu Ben İnşa Ettim

ASKERİ AKADEMİ MEZUNİYETİNE KATILIM

ABD Başkanı Donald Trump, askeri akademi West Point’in mezuniyet törenine katıldı. Michie Stadyumu’nda yapılan tören sırasında Trump, subay adaylarını akademik ve fiziksel başarılarından dolayı kutladı.

DÜNYANIN EN GÜÇLÜ ORDUSU

Trump, ABD ordusunun gücünün kendi liderliğiyle yeniden inşa edildiğini belirterek, “Birazdan insanlık tarihinin en seçkin ve en köklü askerî akademisinin mezunları olacaksınız. Dünyanın şimdiye kadar gördüğü en büyük ve en güçlü ordunun subayları olacaksınız. Bunu biliyorum çünkü o orduyu ben yeniden inşa ettim, orduyu ben güçlendirdim. Bunu ilk dönemimde kimsenin yapmadığı şekilde yaptık” dedi.

DİKKAT DAĞITICI UNSURLARINI KALDIRMAK

ABD Başkanı, dikkat dağıtıcı unsurların ortadan kaldırıldığını ve ordunun asli görevine odaklandığını ifade etti. Trump, “Ordumuzu düşmanlarını ezmeye, düşmanlarını öldürmeye ve büyük bayrağımızı daha önce hiç savunulmadığı kadar savunmaya odaklıyoruz” şeklinde konuştu. Ayrıca, hafta başında duyurduğu “Altın Kubbe Füze Savunma Sistemi”ne de değinerek, “Altın Kubbe Füze Savunma Sistemi’ni anavatanımızı ve West Point’i saldırılardan korumak için inşa ediyoruz. Ve bu sistem, ben görevden ayrılmadan önce tamamlanacak” ifadelerini kullandı.

ALTIN KUBBE SİSTEMİNİN ÖNEMİ

Trump, salı günü yaptığı açıklamada, Altın Kubbe’nin karadan, denizden ve uzaydan fırlatılabilir tehditlere karşı önleyici kabiliyete sahip olacağını belirtti. “Düşünün, mermileri havada vurabiliyorsunuz. Bu teknoloji şimdiye kadar yapılanların çok ötesinde” diyerek, sistemin ABD topraklarına yönelik saldırı risklerini büyük oranda azaltacağını vurguladı. Trump, sistemin caydırıcı olduğuna dikkat çekerek, “Kullanmak zorunda kalmamayı umut ediyoruz. Ancak tehditler karşısında hazırlıksız kalamayız” açıklamasında bulundu.