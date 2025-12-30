Dünyanın En İyi 10 Hakemi Listesinde Slavko Vincic

Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu (IFFHS), 2025 yılı için dünyanın en başarılı hakemlerini açıkladı. Paylaşılan listede 10 hakem yer alırken, Süper Lig’de öne çıkan dev derbiyi yöneten Slavko Vincic, 7. sırada konumlandı. Vincic, 24 Şubat 2025’te, Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki ve golsüz tamamlanan karşılaşmada hakem olarak görev almıştı. Bu maç, onun için bir başka anlam ifade ediyordu çünkü 55 yıl aradan sonra ezeli rekabette düdük çalan ilk yabancı hakem olarak kaydedildi.

2025’İN EN İYİ HAKEMLERİ

Sıralamada 10. sırada yer alan Sandro Scharer (İsviçre), 12 puan topladı. Onu takip eden Maurizio Mariani (İtalya) 25 puana ulaşırken, Alireza Faghani (Avustralya) da aynı puanı elde etti. 7. sıradaki Slavko Vincic, 41 puanla listede yer alarak dikkat çekti.

PUANLAMADA İLGİ ÇEKEN İSİMLER

Listenin 6. sırasında Felix Zwayer (Almanya) 45 puanla yer alırken, Michael Oliver (İngiltere) 53 puanla 5. sırada konumlandı. 4. sırada ise İstvan Kovacs (Romanya) 54 puanla bulunuyor. Szymon Marciniak (Polonya) ve François Letexier (Fransa) 55 puanla 3. ve 2. sırayı paylaşırken, listenin zirvesinde 65 puanla Clement Turpin (Fransa) yer aldı.