Dünyanın En Yaşlı İnsanı 116 Yaşında!

DÜNYANIN EN YAŞLI İNSANI 116 YAŞINA GİRDİ

Dünyanın en yaşlı insanı unvanına sahip İngiliz Ethel Caterham, 116. doğum gününü kutladı. Brezilyalı rahibe Inah Canabarro Lucas’ın nisan ayında 116 yaşında vefat etmesinin ardında bu unvan Caterham’a geçti. Caterham, Surrey’de bir bakım evinde yaşamını sürdürüyor ve doğum günü ailesiyle birlikte düzenli bir kutlama ile geçiyor.

KÜÇÜK OLSA DA BÜYÜK İLGİ

Bakım evi, Ethel ve ailesinin 116. doğum gününde gösterilen ilgiye yönelik yaptığı açıklamada, “Ethel ve ailesi, bu yıl 116. doğum gününü kutlarken gösterilen ilgi ve nazik mesajlar için minnettar” ifadelerini kullandı. Caterham’ın röportaj vermeyeceği duyurulurken, yalnızca Kral 3. Charles’ın bir istisna olabileceği kaydedildi.

Caterham, 21 Ağustos 1909’da, 1. Dünya Savaşı’ndan beş yıl önce İngiltere’nin Shipton Bellinger köyünde dünyaya geldi. Guinness Rekorlar Kitabı’na göre, tarihin en yaşlı insanı ise 1997 yılında 122 yıl 164 günlükken ölen Fransız Jeanne Calment. Caterham, uzun yaşamının sırrını ise, “Kimseyle asla tartışmamak! Dinlerim ve canım ne isterse onu yaparım” sözleriyle açıklıyor.