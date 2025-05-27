Duran Aydın’a Cezası Kesinleşti

İSTANBUL KADIKÖY’DE MEZAR Tahrip DAVASI GÖRÜLDÜ

İstanbul Kadıköy’de, bıçaklanarak hayatını kaybeden Matia Minguzzi’nin mezarının tahrip edilmesiyle ilgili dava bugün mahkemeye taşındı. Bakırköy 36. Asliye Ceza Mahkemesi’nde yapılan duruşmada, tutuklu sanık Duran Aydın ile taraf avukatları hazır bulundu. Ancak Minguzzi ailesi, İtalya’da bulundukları için duruşmaya katılmadı. Mahkeme, Duran Aydın’a 2 yıl 6 ay hapis cezası verdi.

DURUŞMADA SANIK KENDİSİNİ SAVUNDU

Duruşma, kimlik tespitinin ardından başladı ve Duran Aydın burada verdiği ifadede, suçlamaları kabul ettiğini belirtti. Aydın, “Ben orada epey zamandır yatıyordum. Mezarlığın dış kenarında yatıyordum. Günün birinde yatarken çıt diye ses geldi. Kafamı kaldırdım, orada 2 bayan vardı. Birinin çam ağacını kırdığını gördüm. 10 gün kadar sonra tekrar orada yatmayı düşündüm. Kızgınlığım, o gün cebimde taşıdığım birikimden kaynaklandı” dedi. Ayrıca, “O gün bir bayanın çam ağacını kırdığını görünce sinirlendim. Benim kimseye kastım yok” diyerek beraatini ve tahliyesini talep etti.

ÇELİŞKİLERE YANIT VEREMEDİ

Savcılık ve emniyet aşamasında verdiği ifadesindeki çelişkiler mahkemece dile getirildi. Duran Aydın, “Polis bana sormadığı için ona söylemedim. Ben bu işleri bilmediğim için polise söylemedim” diyerek savunma yaptı ve cevabında, “O yüzden kızdım, yaptım” ifadesini kullandı. Ardından Cumhuriyet savcısı, sanığın “ibadethanelere ve mezarlıklara zarar verme” suçundan 1 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası talep etti.

OLAYIN GEÇMİŞİ VE DAVANIN KAPSAMI

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Mattia Ahmet Minguzzi’nin sanıklar B.B. ve U.B. tarafından öldürülmesine dair açılan davada, mezarının tahrip edilmesi sebebiyle soruşturma başlatıldığı belirtildi. İddianamede, kamera görüntülerinin incelenmesi sonucunda mezarlığa zarar veren kişinin Duran Aydın olduğu tespit edildiği ve Aydın’ın suçlamaları kabul ettiği ifade edildi. Mahkeme, sanığın üzerine atılı suçu sabit görerek, ceza indirimine giderek Duran Aydın’a 2 yıl 6 ay hapis cezası verdi ve tutukluluğuna devam kararı aldı.