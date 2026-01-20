Duran: Dezenformasyon Faaliyetlerine Cezai İşlem Uygulanacak

İletişim Başkanı Duran, Suriye’deki son gelişmelere yönelik provokatif paylaşımları inceliyor

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, sosyal medya aracılığıyla Suriye’deki olaylara ilişkin yürütülen dezenformasyon çalışmalarını dikkatle takip ettiklerini ifade etti. Duran, sosyal medya platformlarında Suriye üzerine yapılan tahrik edici girişimleri de değerlendirdiklerini belirtti.

PROVOKATİF PAYLAŞIMLAR KARŞILIKSIZ KALMAYACAK

Duran, bu tür dezenformasyon ve provokasyona dayalı paylaşımların yan etkisiz kalmayacağını vurgulayarak, “Sorunlu içeriklerin sorumluları hakkında hukuk çerçevesinde gerekli işlemler yapılacaktır.” açıklamasında bulundu. Ayrıca, kamuoyunun bu süreç içinde yanlış ve yanıltıcı bilgilere karşı tetikte olması, resmi kaynaklar tarafından onaylanmamış içeriklere itibar etmemesi gerektiğine dikkat çekti.