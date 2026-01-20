Yalçın VAR Eleştirisiyle Baskı Yaratmaya Çalıştı

Beşiktaş – Kayserispor maçının ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Yalçın, kazanmanın sevincin zirveye çıkmasına yol açtığını belirtti. “Zor bir oyun oldu. İyi savunma yapan ve hızlı kontraatağa çıkan bir takıma karşı oynadık. Ön alan baskısıyla pozisyon bulmaya çalıştık. Oyunu önde oynamaya çalıştık. Bizim açımızdan zor oldu. Bilal’in golü sevinç yumağı oluşturdu.” ifadesini kullandı.

HAKEM KARARLARINA ELEŞTİRİ

Bazı hakem kararlarını ve VAR’ın müdahale etmemesini eleştiren Yalçın, “Oyunun en önemli tarafı, oyuncunun direğin önünde eliyle kornere attığı pozisyonda VAR’ın devreye girmemesiydi. Bize enteresan geldi. Kablolarda sorun var herhalde. Oyuncu eliyle topu kornere attı, nedense VAR devreye girmedi. Diğer maçlarda devreye giriyorlar ama bizim maçlarda sıkıntılı. Bu kadar kötü maç yöneten hakemlerle nasıl maç oynayacağız?” dedi.

OYUNCULARIN MÜCADELESİ

Yalçın, “Bizim maçlardaki yönetimler olağanüstü kötü. Adam topu eliyle kornere atıyor ve VAR devreye girmiyor. Bunu anlamak zor.” diyerek eleştirilerini sürdürdü. “Hücumda iyi oynadık, çok mücadele ettik. Oyuncular kazanmak için her şeyini sahada verdiler, gol de son dakikada geldi. Birinci dakikada da 95. dakikada da gol atabilirsiniz. Bugün kazanmak bizim için çok değerliydi.” şeklinde devam etti.

SOYUNMA ODASINDAKİ SEVİNÇ

Son olarak, “Maçtan sonra soyunma odasında çok sevindiler. Çok mücadele ettiler. Bunun neticesinde 3 puan almak hepimizi mutlu etti.” ifadeleriyle sonuca ulaştı.