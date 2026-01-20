Mazlum Abdi’ye Haseke Valiliği Teklifi Gündemde

Selvi, 10 Mart Mutabakatı sonrasında meydana gelen çatışmaların ardından Şam-SDG tarafları arasında ilan edilen ateşkesin entegrasyon sürecini başlattığını ifade etti.

ERDOĞAN’IN TEBRİK TELEFONU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Şara’ya telefonla ulaşarak tebrik ettiğini yazısında aktaran Selvi, “18 Ocak Anlaşması, 10 Mart’a göre daha ileri maddeler içeriyor. Tarihi bir dönüm noktası diyebiliriz” şeklinde belirtti. Selvi, Suriye’de yaşanan gelişmelerin Türkiye’deki çözüm sürecine yeni bir ivme kazandıracağını vurguladı ve “Mazlum Abdi ilk başta oynaması gereken rolü en sonunda oynadı. Kandil’in itirazlarına rağmen anlaşmayı imzaladı. Bu nedenle kendisine bir jest olarak Haseke valiliği düşünülüyor” açıklamasını yaptı.

MAZLUM ABDİ’NİN HASEKE VALİLİĞİ

Mazlum Abdi’nin Haseke valisi olması Türkiye’nin rahatsızlığına neden olur mu? Selvi, bu durumu “Askeri bir görev olarak görülmüyor, sivil bir unvan olarak değerlendiriliyor. Anlaşmayı imzaladığı için ona yapılmış bir jest olarak düşünülüyor. SDG içinde diyaloğa açık olanlara yönelik bir mesaj olarak görülüyor” diyerek değerlendirdi. Selvi, Abdi bu teklifi kabul etmemesi durumunda Haseke valiliği için onun önerdiği bir ismin atanabileceğini de belirtti.

SAVAŞSIZ ZAFER VURGUSU

“En büyük zafer, savaşsız elde edilen zaferdir” ifadesine de yer veren Selvi, sözlerine şu şekilde devam etti: “Tek bir Mehmetçik’in burnu kanamadan PKK-YPG-SDG kontrol ettiği topraklardan çekiliyor. Erdoğan’ın hamlesi, “Gordion düğümünü çözen İskender’in kılıcı” gibi oldu. Hem SDG tasfiye ediliyor hem de Terörsüz Türkiye süreci yeniden ivme kazanıyor.”

