Sosyal Medya Üzerinden Provokatif Paylaşımlara Soruşturma

sosyal-medya-uzerinden-provokatif-paylasimlara-sorusturma

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Suriye’de gelişen olaylarla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Tunç, sosyal medya üzerine yöneltilen dezenformasyon faaliyetleri ve provokatif paylaşımlarla ilgili Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından resen soruşturmaların başlatıldığını ifade etti.

SOSYAL MEDYA ÜZERİNDEN SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Bakan Tunç, sanal ortamdaki açıklamasında, “Suriye’de yaşanan gelişmeleri, devletimizin ilgili tüm kurumlarıyla birlikte yakından ve titizlikle takip ediyoruz. Bu hassas süreçte, özellikle sosyal medya mecraları üzerinden yürütülen dezenformasyon faaliyetleri ile halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmeyi amaçlayan provokatif paylaşımlarla ilgili Cumhuriyet Başsavcılıklarımızca resen soruşturmalar başlatılmıştır” dedi.

TEKNİK TEDBİRLER UYGULANACAK

Tunç, ayrıca suç teşkil eden içeriklerle ilgili erişim engeli başta olmak üzere bütün yargısal ve teknik tedbirlerin kararlılıkla uygulanacağını vurguladı. “Sosyal medya mecralarında bilgi kirliliğine, dezenformasyona, toplumumuzun huzurunu bozacak ve kaosa sebep olacak girişimlere asla müsaade edilmeyecektir” diyerek, bu tür eylemlere karşı duyarlılık gösterileceğini belirtti.

