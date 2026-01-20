Meteorolojiden Sarı Kodlu Uyarı: Kar Yağışı Bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 20 Ocak tarihine ilişkin hava durumu tahminlerini duyurdu. Batı bölgelerde hava sıcaklıklarının 3 ila 5 derece artış göstermesi bekleniyor. İstanbul, Sakarya, Kocaeli çevreleri ile Çanakkale’nin doğusu ve Balıkesir’in kuzey kısımlarının yağmurlu ve yer yer karla karışık yağmurlu olması, batı ve orta Karadeniz kıyılarının karla karışık yağmurlu geçmesi öngörülüyor. Ayrıca, Doğu Karadeniz ile birlikte Bilecik, Sivas, Kayseri, Tokat, Erzincan, Kars, Ardahan, Iğdır, Ağrı, Bitlis, Van, Hakkari çevreleri ve Erzurum’un kuzey ve doğusu ile Muş’un doğu kesimlerinde kar yağışının etkili olacağı tahmin ediliyor.

YOĞUN KAR UYARISI

Giresun’un doğusu, Trabzon’un batısı, Rize ve Artvin çevrelerinde yoğun kar beklendiği duyuruldu. Bu iller için meteorolojik olarak sarı kodlu kar yağışı uyarısı yapıldı. Ayrıca, gece ve sabah saatlerinde iç ve doğu bölgelerde buzlanma, don ve yer yer sis olabileceği belirtiliyor.

METEOROLOJİK UYARILAR

Giresun’un doğusu, Trabzon’un doğusu ve batısı, Rize ve Artvin çevrelerinde beklenen kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışı nedeniyle olumsuz durumlara karşı tedbirli olunması gerektiği ifade ediliyor. Rüzgarın ise Marmara’nın güneybatısı, Kuzey Ege kıyıları, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile İç Anadolu’nun güneydoğusu ve Doğu Akdeniz’in iç bölümlerinde kuzeyli yönlerden 40-60 km/saat hızla eseceği bekleniyor. Bu nedenle, meydana gelebilecek olumsuz koşullara karşı dikkatli olunması tavsiye ediliyor.

BUZLANMA VE DON RİSKİ

İç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olaylarının yaşanacağı öngörülüyor; bu durumun oluşturabileceği olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerekiyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ tehlikesinin bulunduğu bildiriliyor.

