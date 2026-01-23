Dursun Özbek Divan Toplantısında Açıklamalarda Bulundu

dursun-ozbek-divan-toplantisinda-aciklamalarda-bulundu

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, divan kurulu toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Özbek, özellikle transfer konusuna da değindi. Transfer dönemindeki çabalarının sezon sonunda meyve vereceğini vurgulayan Özbek, “Transfer dönemi, bu pozisyondaki yöneticiler için en zor dönemdir. Bu dönemdeki emeğin karşılığını sezon sonunda alacağımıza inanıyorum. Abdullah kardeşim, diğer konularda da yaptığı çalışmalarla kulübümüze destek vermiştir. Bunun için de kendisine teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

TRANSFER SÜRECİ KOORDİNE EDİLİYOR

Transfer sürecinin tam bir koordinasyon içerisinde yürütüldüğünü aktaran Dursun Özbek, “Futbol takımının planlaması, transfer ve tercih edilen oyuncular… 3 yıldır şampiyon olan, her kulvarda devam eden bir takımdan bahsediyoruz. Bu süreci ben, sorumlu yönetici arkadaşlarım ve teknik ekip tam bir koordinasyon içerisinde yürütüyoruz. İsimler değişse de sistem bu şekilde devam ediyor. Transfer süreci çok bilinmeyenli bir denklemdir. Bu ekip, hata payını en aza indirmek için gece gündüz çalışıyor. Abdullah Kavukcu kardeşim olmak üzere emek veren herkese teşekkür ederim bu süreçte.” ifadelerini kullandı.

BİRİRLİK VE BERABERLİK VURGUSU

Organize saldırılarla Galatasaray’ın birlik ve beraberliğinin bozulmak istendiğini belirten Dursun Özbek, “Şu anda organize saldırılarla karşı karşıya kaldığımız bir ortamdayız. Bu saldırılar karşısında sizlerden ricam sakin kalmanızdır. Amaç açıktır; Galatasaray’ın birlik ve beraberliğini bozmak, kulübün geleceğini şekillendirecek projeleri engellemektir. Böyle zamanlarda verilecek en güçlü cevap, birlik beraberliği ve sevgi iklimini korumaktır. Siz bizim yanınızda olun. Kim ne yaparsa yapsın Galatasaray’ın yürüyüşünü durduramazlar.” sözleriyle durumu özetledi.

