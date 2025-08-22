Dursun Özbek’in Barış Alper açıklaması: “İzin vermeyeceğiz.”

GALATASARAY’LA SPONSORLUK ANLAŞMASI

Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, MCT Technic ile hem isim hem de forma sponsorluğu anlaşması yaptı. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, gündemdeki konular hakkında önemli açıklamalar gerçekleştirdi. Özbek, Suudi Arabistan ekiplerinden NEOM SC’ye transferinin gündemde olduğu Barış Alper Yılmaz hakkında konuştu. Geçen sezon başarılı geçen bir dönem geçirdiklerini belirten Özbek, “Barış Alper konusunda şunu söyleyebilirim. Geçen sezon başarılı bir sezon geçirdik. Bu sene bu dönemde Avrupa’da koyduğumuz hedefler var. Geçen sene verdiğimiz karar, başarılı olan takımı korumak ve eksik yerlere takviye yapma planlamasıyla sezona başladık.” dedi.

Barış Alper’i takımda tutmanın önemli olduğunu vurgulayan Özbek, “Başarılı olmuş bir takımı bozmayı doğru bulmuyorum. Planlama yapmışız hedef koymuşuz. Bu amacımızdan vazgeçmek doğru olmazdı. Aynı takımı muhafaza etme uygunluğundan vazgeçmiş değiliz. Takviyeler için çalışmalar devam ediyor.” şeklinde konuştu.

ANRENMANLARA KATILMAMA DURUMU

Barış Alper Yılmaz’ın antrenmanlara katılmamasıyla ilgili bir rapor alacağını ifade eden Özbek, “Dünkü gelişmeleri bilmiyorum. Arkadaşlarla görüşeceğim. Dün Cenevre’deydik, bugün rapor alacağım. Barış Alper bizim sevdiğimiz, çok önemli bir oyuncumuz. Galatasaray’a katkısı da çok büyük.” dedi.

SATIŞA İZİN VERMEYİZ

Bir gazetecinin “Sizden net bir cevap bekliyoruz” demesi üzerine Özbek, “Benim söylediğimden sen ne anladın?” diye yanıt verdi. Gazeteci, “Barış Alper’in satışına izin vermeyeceksiniz” diyince Özbek, “Teşekkür ederim.” yanıtını verdi. Kaleci transferi için sürdürdükleri çalışmaları da aktaran Özbek, “Hesaplamadığımız bir şey oldu. Bu sene de Muslera’yla devam edeceğimizi düşünüyordum. Kendisiyle konuştum ama haklı sebeplerle ailesinin dönmek istemesi bizi kaleci transferine itti. Kaleci transferine hareketlenmemiz diğer bölgelere göre geç başladı.” dedi.

NEOM’DAN ALINAN TEKLİFLER

Suudi Arabistan ekibi NEOM’un Barış Alper Yılmaz ile görüştüğü ve oyuncunun maaşını 7 katı kadar bir teklif verdiği iddiaları ortaya çıktı. Suudi kulübünün Galatasaray’a 30 milyon euro teklif ettiği ancak sarı kırmızılı kulübün fiyatı 50 milyon eurodan açarak görüşmeyi tıkadığı belirtildi. Bu gelişmeler sonrası Galatasaray, oyuncunun rızası olmadan aklının çelinmesi nedeniyle NEOM’a ihtar çektiği öne sürüldü. Barış Alper’in ise Galatasaray yönetimine “Beni bırakın, bu teklifi bir daha bulamam.” dediği iddia edildi.